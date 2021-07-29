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搓圓仔湯希望對手退選 竹縣農會總幹事候選人遭檢起訴

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹農會總幹事候聘人員今年3月傳出賄選案，上屆總幹事劉男為尋求連任，找上曾姓候聘人搓圓仔湯，希望曾退選，並向對方允諾當選後會安排曾在農會擔任職務，新竹檢方偵查終結，依違反農會法將劉起訴。

檢方指出，今年3月基層農會進行各層級農會理事、監事、理事長、常務監事選任與總幹事聘任，檢方接獲情資，指新竹縣農會第19屆合格總幹事候聘人劉男意尋求連任，竟以不正利益要求同獲遴聘合格總幹事候聘人放棄接受聘任，由檢察官蔡宜臻指揮調查局偵辦。

檢方表示，新竹縣農會第18屆總幹事劉男有意尋求連任，但選勢已不如遴聘合格的李姓候聘人，加上有遴聘合格的同派系曾姓候聘人瓜分票源，恐使選情更不利，便在今年3月密集聯繫曾，數度邀約曾會面，要求增退選或放棄接受聘任（即俗稱「搓圓仔湯」），允諾自己當選後會安排曾在農會擔任職務，培養曾成為下屆總幹事。

農會法第47條之2規定，農會聘任總幹事自辦理理事候選人登記之日起，遴選合格之總幹事候聘人員要求、期約或收受財物或其他不正利益，而許以放棄接受聘任者，可處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。

新竹縣農會第19屆合格總幹事候聘人劉男意尋求連任，竟以不正利益要求同獲遴聘合格總幹事候聘人放棄接受聘任，由檢察官蔡宜臻指揮調查局偵辦。圖／報系資料照
新竹縣農會第19屆合格總幹事候聘人劉男意尋求連任，竟以不正利益要求同獲遴聘合格總幹事候聘人放棄接受聘任，由檢察官蔡宜臻指揮調查局偵辦。圖／報系資料照

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