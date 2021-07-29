跆協前理事長頻被告 反擊罵「體育界張淑晶」 無罪確定

中華民國跆拳道協會理事長吳兩平、教練林伯剛前年7月在教育部體育署召開記者會，拿出「體育界張淑晶」、「體育蟑螂『趙安華』」等大字報抨擊跆協監事趙安華，而教練許賢忠則在場外舉著相同號的標語，3人被控公然侮辱罪並遭起訴，但一審判無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回確定。

高等法院細繹吳兩平、林伯剛在記者會的發言，是先由吳兩平一一澄清趙安華對他擔任中華跆協期間的經費使用、人事任用和賽事舉辦提出的質疑後，林伯剛才指告趙是「體育界張淑晶」、「體育蟑螂『趙安華』」，並接著引用趙的相關言行後，表示自認吳身為理事長對跆拳道發展確有努力及貢獻，不滿趙對吳的不實指控。

趙安華確實在2019年6月27日就擔任跆協監委的查核結果到派出所製作筆錄，他也因認為吳兩平在擔任理事長期間處理訓練器材採購案涉背信、辦理全國跆拳道品勢錦標賽涉及詐欺等、製作中華跆協函文及經費申領等事宜涉犯偽造文書、洗錢防制法及詐欺等案件，在同年7、8月間多次向士林地檢署告發。

士檢偵辦後，分別簽結或不起訴，高等法院認為就如吳兩平和林伯剛所說的，因不滿趙安華一再對外發表不實指控，甚至訴請檢警調查，認為趙透過訟爭汙名化跆拳道，才會以「體育界張淑晶」、「體育蟑螂『趙安華』」稱呼趙。

許賢忠是在吳兩平記者會結束後，趙安華接受記者採訪，他在旁舉起海報指趙是「體育界張淑晶」、「體育蟑螂『趙安華』」，亦是不滿趙又在放話。

高院認為，本件起因是趙安華「一再對中華跆協理事長吳兩平的相關作為對外提出違法指控及訴請檢調介入調查」，吳兩平評論的事並非私人糾紛，而是針對我國跆拳賽事、發展，並憂心屢遭告官反可能讓跆協汙名化、阻礙跆拳道發展，屬善意評論。

趙安華曾召開記者會指責、質疑吳兩平虧空中華跆協1000多萬元，吳兩平針對他的指控藉以澄清，並對趙多次興訟與質疑行為發表不滿情緒，高院認為指趙為「體育界張淑晶」、「體育蟑螂」非憑空謾罵。

林伯剛、許賢忠都是協會的跆拳道教練，趙安華多次對時任理事長興訟，除困擾吳外，也影響協會發展，林、許都是跆拳道界成員，「不齒界內鬥爭」，高院認為它們認同吳對趙的負面評價也是常理，3人並非刻意損害趙的名譽。