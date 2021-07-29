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在夜市乞討違反社維法 法官以警未先開勸導單裁定不罰
台中市民洪姓男子4、5月間兩度在逢甲夜市行乞，經警勸阻無效，依違反社會秩序維護法將他移送台中地院裁處，洪供稱「沒錢吃飯，眼晴看不太到，才會行乞 」，法官以洪5月行乞時，警方未開立勸導單，認證據不足，裁定不罰。
台中市警六分局表示，洪男於4月3日晚間，在台中市西屯區逢甲路20巷口行乞，經員警勸阻無效，又於5月8日晚間，為警再度發現行乞，認洪男行乞違反社會秩序維護法的規定，移送台中地院裁處。
社會秩序維護法第82條規定「於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者，處3 日以下拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰」 。所謂「勸阻」依社會秩序維護法第6 條「本法規定之解散命令、檢查命令、禁止或勸阻，應以書面為之。但情況緊急時，得以口頭為之」。
法官以警方移送認洪男違反社會秩序維護法規定，無非以警詢調查筆錄、及4月3日晚間勸導單及現場照片等為據。且洪男坦承「沒錢吃飯，眼晴看不太到，才會行乞」，可認定洪在逢甲夜市乞討，但並無警方於5月8日的書面勸阻證明。
法官認警方於4月3日晚間開立勸導單，與洪男於5月8日晚間的乞討行為，間隔達月餘，難認屬同一行為，不得以先前開勸導單作為本件有勸阻的依據，因此認證據不足，裁定不罰。
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