台南仁德公所承辦道路挖掘技工涉收賄10萬 檢聲押禁見

近日媒體報導,發生於2019年7月3日鐵路刺警案,歷經嘉義地院到台南高分院判處17年有期徒刑,最後最高法院駁回上訴而定讞。而國家人權委員會則在本月九日召開「精神障礙觸法者處遇制度座談會」就籌設中的司法精神醫院是否符合《身心障礙者權利公約》(Convention on the Rights of Persons with Disabilities,CRPD)進行討論...

2021-07-29 12:22