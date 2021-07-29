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台南仁德公所承辦道路挖掘技工涉收賄10萬 檢聲押禁見

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

廉政署南調組日前接獲檢舉，指稱台南市府仁德區公所陳姓技工涉利用職務上機會向廠商收取賄賂及詐取財物，6年來牟利約10萬元，案經南調組報請台南地檢署指揮偵辦，昨天持搜索票分赴陳及廠商等處搜索，傳喚陳姓夫妻及蔡、黃姓2名廠商4人及2名證人到案，檢方認陳犯罪嫌疑重大，有逃亡及串供、滅證之虞，向台南地院聲押禁見，陳妻則以3萬元交保，2廠商則請回。

檢方調查，陳姓技工於2013年1月1日起至2019年2、3月間為止，承辦仁德區道路挖掘路證核發及竣工後的接管審核等業務，涉嫌利用其承辦仁德區道路挖掘路證核發及接管審核相關業務，且有裁量可加速或拖延准駁等權限的機會，向蔡姓、黃姓承包商索取賄賂，蔡及黃為求工程順利進行，交付機車、冷氣機等給陳，並要求將冷氣機安裝在陳妻羅姓女子所經營的飲食店內。

此外，陳也利用職務上機會，向承包商佯稱違反「台南市道路挖掘管理自治條例」規定，要求支付工程款10%的費用，確保不被裁罰，並由廠商先行支付1萬元。據統計，6年來牟利約10萬元。

南調組據報後，報請台南地檢署駐南調組檢察官蔡佰達指揮偵辦，檢廉昨天持搜索票針對涉及行賄及收賄陳姓夫妻及蔡、黃姓2名廠商等住處搜索，並傳喚4人與2名證人到案。

檢察官訊問後認陳涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為要求、收受賄賂及貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡及串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，陳妻則具保3萬元，蔡、黃姓2名涉嫌行賄廠商均請回。

台南地檢署檢察官訊問後認陳姓技工涉利用職務上機會詐取財物等罪嫌重大，有逃亡及串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，陳妻則具保3萬元。圖／本報 資料照
台南地檢署檢察官訊問後認陳姓技工涉利用職務上機會詐取財物等罪嫌重大，有逃亡及串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，陳妻則具保3萬元。圖／本報 資料照

檢察官

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