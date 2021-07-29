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交通部工程師要錢還要「帶小姐出場」 判3年8月並撤職

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

交通部公路總局第一區養護工程處工程師魏士翔，在任職期間收受20萬元賄賂、1隻專案售價1萬9900元的手機，並接受性招待獲26萬不正利益，交通部將他移送懲戒法院審理。懲戒法院認為魏嚴重損害政府信譽，判撤職並停止任用2年。

刑事部分，新北地方法院依貪汙治罪條例判魏3年8月徒刑，褫奪公權2年；台灣高等法院今年3月駁回魏上訴，案件上訴最高法院中。

本案是經調查局接獲檢舉而循線查獲。魏士翔在2012年年3月27日至2018年10月1日間，擔任第一區養護工程處中和工務段幫工程司，今年3月15日辭職。在一工處任職期間，他辦理「台65線通車路段路燈照明迴路改善工程」標案的履約管理、估驗款處理、驗收審查結算作業，工程由芊葳工程公司得標。芊葳公司為求請款順利，在2013年1月間，在呈送估驗款報告時，於文件內夾帶5萬元，但魏「暗示不足」，千葳只好湊20萬給他。

2017年魏辦理「台61線、台61甲線、台64線等轄區快速公路伸縮縫防滑、更新及改善工程」標案，工程由德炘營造公司得標，魏竟利用審核權限，不斷以明示、暗示的方法要德炘公司專案經理提供手機並代付門號資費，還接受酒店飲宴、性招待，不正利益共26萬4895元。

交通部認為魏士翔的行為明顯違反公務員服務法規定，且在調查局詢問、檢察官偵訊、法院審理時坦承不諱，應接受懲戒。懲戒法院審理時，魏經合法通知，沒提出答辯。

懲戒法院認為，魏士翔向廠商要求帶他去喝花酒，還要「帶小姐出場」，在承辦案件時收受賄款，連手機也要廠商買給他、付資費，不但觸犯刑事法律，也違反公務員服務法規定。懲戒法院認為魏假借權力圖本身利益，導致公眾喪失對他職務的尊重與信賴，判撤職並停止任用2年。

交通部公路總局第一區養護工程處工程師魏士翔利用職權收受賄賂，還要求廠商帶他喝花酒、買手機給他，懲戒法院判撤職並停止任用2年。示意圖／取自交通部公路總局第一區養護工程處官網
交通部公路總局第一區養護工程處工程師魏士翔利用職權收受賄賂，還要求廠商帶他喝花酒、買手機給他，懲戒法院判撤職並停止任用2年。示意圖／取自交通部公路總局第一區養護工程處官網

公務員 台灣高等法院 新北

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