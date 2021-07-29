華航工會理事長有「連結關係」判無罪 最高法院撤銷！

華航企業工會理事長劉惠宗、工會成員趙剛和朱良駿被控遷戶籍當「幽靈人口」，投票支持選桃園市長的工會秘書長朱梅雪，一審依妨害投票罪判3人各3月徒刑，緩刑2年，二審逆轉改判3人無罪；最高法院撤銷3人無罪判決，發回台灣高等法院更審。

最高法院認為，雖然二審認定劉惠宗3人「上班時間」都在位於桃園市的華航工作，長期和桃園有「人、地連結關係」，認定3人在桃園有居住事實，不構成刑法妨害投票罪中「虛偽遷徙戶籍」的構成要件，但「幽靈人口」影響民主運作、選舉公平性甚深，該條法律只處罰意圖支持特定候選人當選，虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票的犯罪行為，沒有禁止人民在選舉期間遷戶籍，沒有牴觸憲法保障人民的遷徙自由。

最高法院指出，尤其朱良駿遷戶籍後的地點和工作地桃園市大園區相距甚遠，如何產生「人、地連結性」，二審也沒有詳細說明；二審以3人多年來均在桃園市工作，認3人與桃園市有「連結關係」，進而認定有居住事實，尚嫌速斷，判決理由不備。

檢方起訴，華航企業工會2018年5月31日會員大會推派朱梅雪參選桃園市長，劉惠宗等3人為讓朱梅雪當選、取回保證金，同年6、7月分別從台北市遷戶籍到桃園市，同年11月24日投票給朱梅雪，認定3人犯妨害投票罪嫌，依法起訴。

雖朱梅雪僅獲1.76%得票率，但桃園地方法院一審仍認為劉惠宗等3人行為已使計票出現不正確結果，破壞選舉公平性、法制觀念偏差，依妨害投票罪判3人各3月徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年，宣告緩刑2年。

高院二審指出，刑法妨害投票罪規定雖可遏止幽靈人口選舉歪風，但憲法保障人民有居住、遷徙自由，並有選舉權，為何同樣是為選舉遷戶籍，不質疑候選人遷戶籍的正當性，反而投票權人遷戶籍卻是法所不容？

二審認為刑法妨害投票罪規定有違反憲法平等原則、居住遷徙自由和參政權，且此法律有4件聲請大法官釋憲案；在戶籍、選舉制度尚未檢討改進前，應從嚴解釋該法律規定，限縮適用範圍。