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一時想抽菸 台南粗工侵入民宅偷3包香菸判3月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南張姓男子作粗工維生，因竊盜罪被判4月，去年11月底執行完畢，相隔才10天，一時菸癮發作，大白天行經南區見民宅大門鋁門窗未關，侵入民宅，竊取客廳桌上3包香菸後立即離開現場，屋主發現後調閱住處監視器畫面，報警處理，張表示，一時想拿香煙抽，台南地院審酌全案情節及所生損害，屋主事後也不想追究，認最低刑度6月太重，減輕其刑，判他3月徒刑。

張在偵訊及法院審理時坦承不諱，與洪姓屋主在警詢中證述大致相符，並有現場照片等證物佐證。屋主事後認張臨時起意，損失微薄，也具狀向地院撤回告訴，但因本件為公訴罪，程序不因屋主撤回告訴而受影響。

台南地院考量，屋主住處面臨大馬路，大門為全開型的穿透式鋁門窗。張侵入住宅的時間為上午九時多，並非夜深人靜時。張因一時「想拿香煙抽」，侵入屋主未上鎖的客廳，竊取放置在客廳桌上的香煙3包。顯因想抽煙，見屋主住處窗廳桌上有香煙數包，臨時起意，開門取走香煙，並未再拿取住處其他物品。

台南地院認為，張雖任意取走他物品，惟審酌全案情節及所生損害，及屋主也不想追究其犯行等情，若逕處以最低刑度即有期徒刑6月，衡諸一般社會觀念，顯然過重，在客觀上足以引起一般 人的同情，所以依刑法第59條規定減輕其刑。法官認他犯侵入住宅竊盜罪，累犯，處3月徒刑，可易科罰金，可上訴。

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台南地院認為，張姓男子雖任意取走他物品，惟審酌全案情節及所生損害，及屋主也不想追究其犯行，認最低刑度6月太重，減輕其刑，判他3月徒刑。圖／本報資料照
台南地院認為，張姓男子雖任意取走他物品，惟審酌全案情節及所生損害，及屋主也不想追究其犯行，認最低刑度6月太重，減輕其刑，判他3月徒刑。圖／本報資料照

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