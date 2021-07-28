認「遺珠」未調北高行她辭人審委員 司法院長當場慰留

司法院人事審議委員會昨決議各級法院人事調動案，由院長許宗力主持，但在7月中旬，人審委員、台北高等行政法院法官楊得君即表示不滿上次開會時，法官姜麗君、孫曉青未能遷調北高行，她將提提出臨時動議盼以得票數多寡排序決定應遷調法官名單。因昨天會場上無人附議，楊德君即離席，並表示辭去高等行政法院、智慧財產及商業法院代表，司法院長許宗力當場慰留。

許宗力表示，楊得君是法官票選出來的，希望她以全體法官的託負為重，不要輕言辭任。

人審會昨召開今年度第7次會議，決定法官調任與檢察官轉任法官等議案，但在會議一開始，楊得君即提臨時動議。楊得君認為在7月6日的第6次會議時，幕僚單位未翔實準備遷調北高行法官的人事資料，以致人事審議程序有瑕疵；她認為以後要審議法官遷調，應以法官的裁判品質為依歸，建立法官整體遷調原則第8點的「公平、公正、公開、透明及純淨之法官人事制度」，捍衛審判獨立的核心價值。

楊得君主張，審議時應就裁判、論文和特殊事蹟等審判專業資訊討論，遇有符合資格而未列名於幕僚單位奉核可遷調人選時，人審委員也得圈選立案為候選人，與奉核可遷調的候選人評比，以得票數多寡排序，決定應遷調法官名單。

台北高等行政法院本次出缺4名法官，楊得君認為新北地方法院刑事庭法官姜麗君（46期）、士林地方法院民事庭法官孫曉青（39期）未能遷調北高行，是遺珠之憾。她說，姜麗君有十年以上財稅行政經驗，多次參與財稅法律研修及發表論文，適合北高行稅務專庭。

楊得君表示，不解兩名法官為何無法遷調北高行，且姜麗君聲請遷調時有提供財稅專長的人事資料，卻未經幕僚單位在大會上提示，人事審議程序恐有瑕疵。她說，雖然兩名法官沒有爭執，但她對於未能恪盡法官法第4條第1項所賦予的人審委員職務「深感愧疚」。她以「無力捍衛審議正當程序」辭任。

在離開會場時，楊得君向司法院人事處表示3個月內應補選她的缺額，還說「我可能又會選上」。

法官法第4條規定，人事審議委員會是依法「審議」法官任免、轉任、解職、遷調、考核、獎懲、專業法官資格之認定等，而法官遷調改任辦法則規定司法院院長對缺額可提同額的遷調名單，提請人事審議委員會審議。亦即，司法院院長有提案權，人審會掌有審議權。

司法院人事處表示，7月1日即將提案簡表寄送人審委員，翌日起陸續將全部填具二審庭長、法官（含再次及首次調任）志願的法官志願名冊、所屬法院票選、上級審法院票選、律師公會推薦、所屬法院意見、擬補職缺法院意見、擬調任人員的學經歷資料上傳外網，供人審委員閱覽，資料多達3600頁，沒有違反正當法律程序。

此外，人事處也表示第6次會議的審議結果是全體出席委員無異議通過，並無任何法官的遷調權益受損害，況且去年起內部網站即建置「法官專業資料庫」，內含法官之論文、取得改任專業法院法官資格、專業法官證明書等各項能力參考指標資料。

人事處表示，現行司法人事行政權的制度設計，人事議案提案權歸院長，審議權歸人審會，若依楊得君提議「人審委員亦得圈選立案為候選人」，違背「分權制衡原則」的意旨，也不是法官法所定的人審會審議事項。