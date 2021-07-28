快訊

末代指考／自然三科考完試題+解析一次看！物理近5年最難 考生寫到懷疑人生

羽球／周天成「再見挑戰」險勝 挺過意外苦戰晉級8強

砍護理師嫌精神抗辯求交保 新北地院駁回

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

洪姓男子五月確診新冠肺炎住進雙和醫院，5月31日涉持刀砍殺三名護理師，遭檢方依殺人未遂等罪嫌起訴。新北地院首次開庭時洪男要求交保，辯護人稱洪男精神狀況已恢復，肺炎也康復，洪母在7月7日過世，希望新北地院能讓他交保奔喪。但新北地院認為他有高度逃亡可能，且有反覆殺人之虞，駁回他的交保聲請。

新北地院在地檢署起訴後，認為洪男有逃亡、反覆實施之虞，裁定從6月11日開始羈押三個月。合議庭當時的羈押理由為，洪男在隔離治療期間，想逃出病房受阻才砍人，現有受有重罪，因此畏罪逃亡的可能性高。且洪男犯後還曾說：「不要有一天被我遇到，我會將你們都打死」、「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」等語，可知他有反覆殺人之虞。

不過，洪男透過辯護人聲請交保，辯護人指出，洪男當時因精神異常才攻擊護理師，現在精神狀況已恢復，且肺炎也康復了，不須再隔離治療。另外，洪男的母親在7月7日過世，台中看守所以疫情為由拒絕讓他奔喪，僅提供視訊，若繼續羈押，將有違人倫常理，傷害洪男家屬。辯護人稱，洪男交保是為了奔喪，所以不會逃亡。

不過，合議庭指出，開庭時，洪男矢口否認犯行，他犯有殺人未遂的重罪，有高度畏罪逃亡的可能性，且他在醫院時，就想逃離隔離，因此有高度逃亡可能性。洪男犯後還曾說：「不要有一天被我遇到，我會將你們都打死」、「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」等語，可知他有反覆殺人之虞。

合議庭指出，當時羈押的理由並非考量洪男的精神狀況，因此他的精神狀況是否已恢復，並不影響羈押的必要性。合議庭也認為洪男羈押與否與防疫需求無關。另外，洪男向看守所申請戒護返家探視遭看守所駁回，合議庭認為看守所的做法是否妥當，不在本次羈押的討論範圍，因此，駁回他的聲請。

洪姓男子砍殺雙和醫院三護理師遭羈押，日前以精神狀況已恢復等理由聲請交保，遭新北地院駁回。圖／聯合報系資料照
洪姓男子砍殺雙和醫院三護理師遭羈押，日前以精神狀況已恢復等理由聲請交保，遭新北地院駁回。圖／聯合報系資料照

殺人 新北

相關新聞

培訓機師用吸管沾雞尾酒遭華航退訓、索賠 華航輸了

中華航空謝姓培訓機師慶祝學長完訓，和其他學員一同餞別，他用吸管沾取同學們的雞尾酒，華航認為他違反受訓約定、紀律公約和禁酒...

被桃園警大外割重摔在地 女老師出庭哽咽：盼違法警獲懲處

教授非洲鼓老師詹慧玲今年4月22日被中壢分局要求臨檢，員警以「妳住這邊嗎？」質疑她並要求出示證件，因詹拒絕雙方僵持，她脫...

地檢署門口持鐵棍毆打輪椅婦人 男撒謊隨機犯案遭判刑

謝姓男子今年4月在士林地檢署偵查大樓大門口，毆打坐輪椅、準備出庭的68歲王姓婦女，打人後落跑至派出所自首，還辯稱隨機打人...

淡水刑警夥兄勒索性騷被告60萬 同事：想不到

淡水警分局日前接獲許男檢舉，有員警向他誆稱案件要解決需要收取新台幣60萬元，他先給10萬後，又遭對方到公司追討11萬元，...

女師控手術害三叉神經受損 名牙醫判賠109萬不得上訴

周姓女老師因有下顎前凸、上顎後縮、咬合不正和上排8顆牙齒動搖等症狀，到謝明吉口腔顎面外科牙醫診所動手術，她控醫師謝明吉未...

臉書Po假「清冠一號」藥方遭送辦 法院這個理由不罰她

林姓女子在臉書上分享「台灣冠清一號專治任何武漢新冠病毒」，並分享藥方，被警方依社會秩序維護法移送審理，台北地方法院認為沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。