砍護理師嫌精神抗辯求交保 新北地院駁回

洪姓男子五月確診新冠肺炎住進雙和醫院，5月31日涉持刀砍殺三名護理師，遭檢方依殺人未遂等罪嫌起訴。新北地院首次開庭時洪男要求交保，辯護人稱洪男精神狀況已恢復，肺炎也康復，洪母在7月7日過世，希望新北地院能讓他交保奔喪。但新北地院認為他有高度逃亡可能，且有反覆殺人之虞，駁回他的交保聲請。

新北地院在地檢署起訴後，認為洪男有逃亡、反覆實施之虞，裁定從6月11日開始羈押三個月。合議庭當時的羈押理由為，洪男在隔離治療期間，想逃出病房受阻才砍人，現有受有重罪，因此畏罪逃亡的可能性高。且洪男犯後還曾說：「不要有一天被我遇到，我會將你們都打死」、「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」等語，可知他有反覆殺人之虞。

不過，洪男透過辯護人聲請交保，辯護人指出，洪男當時因精神異常才攻擊護理師，現在精神狀況已恢復，且肺炎也康復了，不須再隔離治療。另外，洪男的母親在7月7日過世，台中看守所以疫情為由拒絕讓他奔喪，僅提供視訊，若繼續羈押，將有違人倫常理，傷害洪男家屬。辯護人稱，洪男交保是為了奔喪，所以不會逃亡。

不過，合議庭指出，開庭時，洪男矢口否認犯行，他犯有殺人未遂的重罪，有高度畏罪逃亡的可能性，且他在醫院時，就想逃離隔離，因此有高度逃亡可能性。洪男犯後還曾說：「不要有一天被我遇到，我會將你們都打死」、「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」等語，可知他有反覆殺人之虞。