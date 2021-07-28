培訓機師用吸管沾雞尾酒遭華航退訓、索賠 華航輸了

中華航空謝姓培訓機師參加學長餞別宴，用吸管沾取雞尾酒，遭華航退訓、索賠。台灣高等法院更一審認為謝相比其他學員直接喝雞尾酒，情節輕微，華航權利濫用，違誠信原則，維持一審判決，即謝不用賠償。圖／聯合報系資料照

中華航空謝姓培訓機師慶祝學長完訓，和其他學員一同餞別，他用吸管沾取同學們的雞尾酒，華航認為他違反受訓約定、紀律公約和禁酒令，終止職前訓練協議書並退訓。華航提告要求謝返還訓練相關費用與200萬元違約金共370萬元，一審敗訴；二審雖改判謝賠償190萬元，但最高法院廢棄發回。高院更一審今駁回華航上訴，謝不用賠。

華航和謝姓男子2015年4月簽訂職前訓練協議書，約定由華航出資供謝到國外飛行學校接受飛航訓練，協議書規定若不遵守，經逕行終止、謝須賠償公司支出的訓練費用及損失，並給付違約金；5月19日謝簽切結書。華航另在2016年1月20日發出紀律公約，頒「禁酒令」，禁止所有學員飲用含酒精的飲品。

華航在高院更一審時指出，謝姓男子在2016年4月8日在校外喝酒，明顯違反受訓須知、紀律公約和禁酒令規定，同年月25日召開紀律檢討會，決定自27日終止協議書，將謝退訓。依協議書、民法相關規定，華航請求謝和連帶保證人賠償170萬訓練支出與20萬違約金，合計190萬餘元。

謝因在2015年耶誕節期間和其他受訓學員在美國飛行學校宿舍飲酒，遭華航停飛、停訓2星期，華航為此在2016年1月20日發出禁酒令，再次重申學員不能喝酒，謝也在公約上簽名確認。高院更一審審理認為，謝自承在2016年4月8日飛行訓練課程後，應教練邀約為學長餞別，有用吸管沾教練推薦的雞尾酒「嚐用」，違反了紀律公約。

不過更一審認為受訓須知就飲酒部分僅規範學員在受訓期間不得酗酒，及飛行前12小時不得飲酒，並不是全面禁酒，謝2015年耶誕夜在宿舍喝1瓶啤酒，難認違反美國飛行學校宿舍酒精政策，且非發生於飛行前12小時，華航指謝「重複違規」缺乏依據。

更一審指出，2016年4月8日謝固然有用吸管沾取雞尾酒，但比起其他出席者都是「直接喝」，就算有違規，情節也較輕，華航未考量這個餐敘是飛行教練邀敘，並不是學員私自外出狂歡，不到要終止協議的違規程度。

更一審認為華航有其他的懲戒方法，況且謝當時即將畢業完訓，他也投注心力與青春歲月，甚至把未來職涯目標都投注在華航，華航卻以這個理由片面終止協議還要求賠償，不符合最後手段性原則，是權利濫用、違背誠信。

在餐敘事件中，另名黃姓學員也遭解僱，黃打僱傭關係存在訴訟，華航一路敗訴，連再審也輸，判決中法院也認定華航權利濫用。高院更一審援引黃案為例，指黃是直接喝雞尾酒，相較之下謝僅用吸管沾取，違規程度輕微，駁回華航上訴。

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