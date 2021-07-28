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2度持千元假鈔坐計程車 男子要關3年6個月

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

34歲呂男去年在台中市搭乘計程車，以千元假鈔讓計程車司機找錢，司機發現後報警。台中地院審酌，呂男以同樣手法犯案兩次，且有偽造通用紙幣罪前科，未與被害人達成和解，今依偽造通用紙幣罪判呂男3年6月，可上訴。

判決書指出，呂男（目前因案服刑中）去年3月某日，與不知名人士在桃園火車站廁所取得偽造千元假鈔，同年4月1日，呂在台中市豐原區搭計程車到神岡區下車，車資200元，呂先拿出100元紙鈔，謊稱零錢不足，將一張千元假鈔給江姓司機，江姓司機找零800元後呂下車，江仔細檢視鈔票發現被騙報警。

去年9月10日，呂又在台中市搭乘計程車到龍井區下車，車資僅120元，以同樣手法先付20元，再拿千元假鈔讓彭姓司機找零，得手900元後下車，彭姓司機發現報警。

呂男在警詢、複訊時，先說是買銀色筆在偽鈔的右側反光條位置塗改，又說他使用的偽鈔是跟別人拿，「不是我製造的」；法官審酌呂男說詞反覆，認為呂有意圖使用偽造幣券罪嫌疑。

法院考量呂男正值青年，沒有與江姓司機、彭姓司機達成和解，且呂男日前因偽造貨幣等案件遭台中地院、桃園地院各判處3年2月徒刑，應該知道收集、使用偽造通用紙幣，會紊亂貨幣制度穩定國家經濟的功能，因而判呂男有期徒刑3年6月，可上訴。

34歲呂男持千元假鈔搭計程車，假稱沒零錢，以千元假鈔讓計程車司機找錢，司機發現假鈔報警。台中地院今依偽造通用紙幣罪判呂男3年6月，可上訴。圖／報系資料照
34歲呂男持千元假鈔搭計程車，假稱沒零錢，以千元假鈔讓計程車司機找錢，司機發現假鈔報警。台中地院今依偽造通用紙幣罪判呂男3年6月，可上訴。圖／報系資料照

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