快訊

生物科難題解析／90分以上恐創新低…時事題多、有15張圖 這三題別落入陷阱（附完整試題）

場外特寫／中華隊再創佳績 記憶最深的莫過於她和他的眼淚

被桃園警大外割重摔在地 女老師出庭哽咽：盼違法警獲懲處

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

教授非洲鼓老師詹慧玲今年4月22日被中壢分局要求臨檢，員警以「妳住這邊嗎？」質疑她並要求出示證件，因詹拒絕雙方僵持，她脫口說「真的很蠢」被依妨害公務送辦，警方違法臨檢爭議引起軒然大波。詹今在律師陪同下赴桃園地檢署出庭，一度哽咽說，盼違法警察得到懲處，也期待社會進步。

詹遭妨害公務罪嫌送辦後，她也對當時盤查的中壢分局興國派出所葉姓員警提告傷害、妨害自由，因期間疫情爆發，桃園地檢署今首度開庭傳喚詹、葉出庭。

詹的委任律師陳孟秀說，這是社會矚目的案件，除了地檢署偵辦，監察院也主動調查中，最重要的是警察執法行為攸關警民關係、人民權利，也尊重希望警察合法執法下，確保每人的權利，但不能容忍員警濫用職權違法盤查，也是本件努力的事項。

詹慧玲說，今天檢方偵辦訊問得很詳細，他會提訴訟是希望所有曾和她一樣遭遇不公平盤查的人，可以得到公平的對待，也希望合法執勤的警察和人民互信互賴合作，讓違法、判斷錯誤及能力不足的警察受到應有的裁處。

詹說，釋憲535條至今10年多，但好像違法的警察都還沒被判決，她今天特別激動，是因為在偵查庭待很久，又看到當時全貌的內容，好像又經歷過一次過程，而且更仔細，她相信很多人跟他一樣忍不下這口氣，大部分人以為過世就算了，但社會應該要進步。

她說，檢察官花了很多時間把所有過程檢視一半，對造葉姓員警也坐在他一旁，希望經過大家力量、媒體報導，讓警察執法可以改革，也讓該釋憲案落實到大家身旁。

詹慧玲說，事發後並沒有任何警察單位到她家致歉，而今天也和葉姓員警把所有過程，以自己立場說了一半，所有錄影過程也看了一半，她不知最終會是什麼結果，但如果不發生屈從，事情就不會進步，她仍期待正義。

詹慧玲（左）今在律師陳孟秀（右）陪同下到桃園地檢出庭。記者曾健祐／攝影
詹慧玲（左）今在律師陳孟秀（右）陪同下到桃園地檢出庭。記者曾健祐／攝影

警察 桃園

延伸閱讀

中壢分局「很蠢」之爭：談警察盤查發動要件與妨害公務罪

女老師遭盤查被上銬逮捕 檢察官：中壢警明顯就是違法臨檢

相關新聞

被桃園警大外割重摔在地 女老師出庭哽咽：盼違法警獲懲處

教授非洲鼓老師詹慧玲今年4月22日被中壢分局要求臨檢，員警以「妳住這邊嗎？」質疑她並要求出示證件，因詹拒絕雙方僵持，她脫...

地檢署門口持鐵棍毆打輪椅婦人 男撒謊隨機犯案遭判刑

謝姓男子今年4月在士林地檢署偵查大樓大門口，毆打坐輪椅、準備出庭的68歲王姓婦女，打人後落跑至派出所自首，還辯稱隨機打人...

淡水刑警夥兄勒索性騷被告60萬 同事：想不到

淡水警分局日前接獲許男檢舉，有員警向他誆稱案件要解決需要收取新台幣60萬元，他先給10萬後，又遭對方到公司追討11萬元，...

女師控手術害三叉神經受損 名牙醫判賠109萬不得上訴

周姓女老師因有下顎前凸、上顎後縮、咬合不正和上排8顆牙齒動搖等症狀，到謝明吉口腔顎面外科牙醫診所動手術，她控醫師謝明吉未...

臉書Po假「清冠一號」藥方遭送辦 法院這個理由不罰她

林姓女子在臉書上分享「台灣冠清一號專治任何武漢新冠病毒」，並分享藥方，被警方依社會秩序維護法移送審理，台北地方法院認為沒...

涉勒索性騷被告討60萬處理費 淡水刑警兄弟2人羈押獲准

新北市淡水警分局偵查隊警員蔡至恩，涉嫌和胞兄蔡至儒恐嚇性騷擾案件的許姓被告，蔡氏兄弟涉嫌持另案公文向健身房調閱個資後，穿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。