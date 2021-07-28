被桃園警大外割重摔在地 女老師出庭哽咽：盼違法警獲懲處

教授非洲鼓老師詹慧玲今年4月22日被中壢分局要求臨檢，員警以「妳住這邊嗎？」質疑她並要求出示證件，因詹拒絕雙方僵持，她脫口說「真的很蠢」被依妨害公務送辦，警方違法臨檢爭議引起軒然大波。詹今在律師陪同下赴桃園地檢署出庭，一度哽咽說，盼違法警察得到懲處，也期待社會進步。

詹遭妨害公務罪嫌送辦後，她也對當時盤查的中壢分局興國派出所葉姓員警提告傷害、妨害自由，因期間疫情爆發，桃園地檢署今首度開庭傳喚詹、葉出庭。

詹的委任律師陳孟秀說，這是社會矚目的案件，除了地檢署偵辦，監察院也主動調查中，最重要的是警察執法行為攸關警民關係、人民權利，也尊重希望警察合法執法下，確保每人的權利，但不能容忍員警濫用職權違法盤查，也是本件努力的事項。

詹慧玲說，今天檢方偵辦訊問得很詳細，他會提訴訟是希望所有曾和她一樣遭遇不公平盤查的人，可以得到公平的對待，也希望合法執勤的警察和人民互信互賴合作，讓違法、判斷錯誤及能力不足的警察受到應有的裁處。

詹說，釋憲535條至今10年多，但好像違法的警察都還沒被判決，她今天特別激動，是因為在偵查庭待很久，又看到當時全貌的內容，好像又經歷過一次過程，而且更仔細，她相信很多人跟他一樣忍不下這口氣，大部分人以為過世就算了，但社會應該要進步。

她說，檢察官花了很多時間把所有過程檢視一半，對造葉姓員警也坐在他一旁，希望經過大家力量、媒體報導，讓警察執法可以改革，也讓該釋憲案落實到大家身旁。