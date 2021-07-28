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地檢署門口持鐵棍毆打輪椅婦人 男撒謊隨機犯案遭判刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

謝嫌在士林地檢署門口使用鐵棍毆打王婦，王婦受傷地下留下一灘血。圖／本報記者翻攝
謝嫌在士林地檢署門口使用鐵棍毆打王婦，王婦受傷地下留下一灘血。圖／本報記者翻攝

謝姓男子今年4月在士林地檢署偵查大樓大門口，毆打坐輪椅、準備出庭的68歲王姓婦女，打人後落跑至派出所自首，還辯稱隨機打人。士林地方法院審理，不採信其說詞，認定謝男未吐實，犯罪動機避重就輕，王婦至今不知為何白白挨打，全案依照傷害罪判處7月徒刑。

今年4月9日上午10點43分，26歲謝男見王姓婦人在郭姓律師協助推輪椅下，準備進入士林地檢署偵查大樓，竟在地檢署門口，朝王婦噴辣椒水，並持鐵棍痛毆王婦，導致左腳骨折、撕裂傷，左眼化學性灼傷等傷害，隨後丟下凶器落跑，保全衝出追捕，謝男逃逸無蹤，犯後至士林警分局蘭雅派出所自首。

謝嫌在士林地檢署門口使用鐵棍毆打王婦，王婦受傷，地下留下一灘血。圖／本報記者翻攝
謝嫌在士林地檢署門口使用鐵棍毆打王婦，王婦受傷，地下留下一灘血。圖／本報記者翻攝

謝男辯稱，是自己犯案，沒有其他共犯，也沒有幕後藏鏡人指使。全案監視器顯示，早上案發前，謝男已在附近埋伏，且謝男手機內照片，有案發上午王婦搭乘車輛的照片，法官以此認定，謝男並未吐實，傷害行為並非隨機犯案。

判決指出，謝男曾因賭博案有期徒刑執行完畢5年內，再次犯罪，多次經法院判處罪行，足見未能因犯罪執行產生謹惕作用，本案依照累犯規定加重其刑，仍與行為罪責相當。

法官審酌，謝男和王婦素不相識也無仇隙，無故訴諸暴力，無視法紀在士林地檢署偵查大樓門口，持辣椒水、鐵棍傷害王婦，雖然坦承犯行，但犯罪動機仍避重就輕，迄今未吐實，導致王婦惶惶不安，無意和解。全案依照傷害罪，累犯，判處７月徒刑，扣案辣椒水、鐵棍沒收。可上訴。

傷害罪

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