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淡水刑警夥兄勒索性騷被告60萬 同事：想不到

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

淡水警分局日前接獲許男檢舉，有員警向他誆稱案件要解決需要收取新台幣60萬元，他先給10萬後，又遭對方到公司追討11萬元，警方深入追查後，報請士林地檢署指揮，昨天收網帶回涉案員警蔡至恩與其胞兄蔡至儒，檢方訊後聲押獲准。

26歲蔡至恩警專35期畢業，一畢業後就在淡水偵查隊服務，從警約莫2、3年，隊上同事得知此事皆無法置信，連說三聲「好扯」。據了解，蔡至恩平時表現正常，看不出來有甚麼異狀，只知道他的胞兄「不是正常上班族，對地方事務有熟」，發生這樣的事情都讓他們十分錯愕，「真想不到他會做這種事」。

今年4月20日，一名女子到偵查隊提告許男涉嫌性騷擾，由蔡至恩經手案件公文處理，蔡至恩卻以傷害案件受理後未移送，再以之前使用過的公文行文給健身房調閱他的個資，幾天後與蔡至儒身著刑警背心到許男家中，透過管理員留下電話聯繫許男，聲稱「訴訟案件要很久」，要許男以新台幣60萬元大事化小，許男便先支付新台幣10萬，並約定事後再給50萬元。

幾日後，蔡至儒又跑到許男上班公司追討11萬元，許男警覺異狀，透過朋友向警分局督察組投訴，督察組才驚覺分局有員警涉嫌貪汙，報請檢察官指揮，昨天針對蔡姓兄弟的租賃處與偵查隊蔡員的辦公桌等兩處搜索，帶回電磁紀錄、手機、隨身碟等證物，依貪汙治罪條例、偽造文書、恐嚇取財、冒充公務員等罪嫌帶回蔡姓兄弟，訊後聲押獲准。

涉案兄弟蔡至恩（右）與其兄長蔡至儒。記者柯毓庭／翻攝自臉書
涉案兄弟蔡至恩（右）與其兄長蔡至儒。記者柯毓庭／翻攝自臉書

淡水 貪汙 公務員

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