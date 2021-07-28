女師控手術害三叉神經受損 名牙醫判賠109萬不得上訴

周姓女老師因有下顎前凸、上顎後縮、咬合不正和上排8顆牙齒動搖等症狀，到謝明吉口腔顎面外科牙醫診所動手術，她控醫師謝明吉未告知手術有造成永久神經麻痺的風險，且手術過程有瑕疵，害她術後嘴麻、味覺變鈍。周女求償，台北地院判謝賠償109萬餘元，台灣高等法院今駁回雙方上訴。

本案周女得上訴最高法院，但謝明吉不得再上訴。

44歲的周姓女子在國外擔任教師工作，她2015年2月到謝明吉的診所諮詢咬合不正、牙疼等問題，同年6月24日接受由謝施作的修正型雙顎正顎手術，包含上顎勒福式第一級截骨、上顎骨往下移及下顎雙側矢狀劈開截骨、顴骨削骨手術和短疤痕拉皮。12月9日再接受移除正顎手術骨釘與骨板、下眼眶PMMA植體植入、下顎骨角與下緣PMMA植體植入及下巴Medpor植體合併PMMA植入。

她說，謝明吉術前沒告知風險，也使用未經衛福部核准輸入的醫材，以致術後有神經永久麻痺、唇舌發麻、味覺變鈍等傷害；手術後，因未測試神經，她認為延遲了治療黃金期。周女也指她2016年1月起接受診所蔡姓女受僱醫師的牙齒矯正療程，卻出現牙周病加劇、咬合問題。她認為謝所提供的醫療服務有瑕疵，要求謝應賠償526萬餘元，而診所與蔡姓女醫師應賠她29萬餘元。

謝明吉表示，手術前有告知風險，周女是在意識自由下簽署手術同意書，且她的手術不會傷害顏面神經，若她主張顏面神經受損，應是「術前於其他診所實施的正顎手術所致」，與他的兩次手術無關。蔡姓女醫師則說，她有以口頭和書面告知矯正術相關事項，且周女在求診前已在林口長庚醫院評評估；她指周女自行拒絕完成治療，她無疏失。

台北地院審理後認為，謝明吉在第一次手術前疏於檢查，漏未注意周女左側下顎枝頰側皮質骨有一個凹陷缺損，以致未能選擇適合她神經異常走向及位置的手術方式，且於手術中又未能注意不傷及三叉神經，害她的三叉神經下顎枝受損。北院認為周女可請求賠償支出的8萬957元醫療費用、1萬410元交通費和100萬元慰撫金，總計109萬1367元，其餘部分駁回。

周女和謝皆上訴。周女主張，謝的醫材無法精準計算手術結果，她得進行第3次、第4次手術，而且還留下顏面神經永久麻痺等傷害。她稱，與謝間有醫療契約，手術出問題構成不完全給付，她已解除契約，應可依民法債務不履行和侵權行為請求謝返還131萬6千元醫藥費，並賠償她赴其他醫院治療所支出的醫療費用111萬9427元、交通費55萬8290元和200萬精神慰撫金，合計499萬3717元。

高等法院認為，醫療契約屬繼續性契約，謝明吉既已完成第1次手術，此際不許周女再解除契約，周女請求返還第1次的70萬手術費用70萬元無據。

謝使用PMMA、Simplant O&O軟體、Mimic 3D手術規劃導航系統、削骨導板等醫材替周女手術，經衛福部醫事審議委員會鑑定屬安全且精準的作法。高院認為周女請求謝還第2次、第3次手術醫療費用各58萬和3萬6千元，並要求賠償赴其他醫院治療的醫藥費與交通費，這部分也不准。