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臉書Po假「清冠一號」藥方遭送辦 法院這個理由不罰她
林姓女子在臉書上分享「台灣冠清一號專治任何武漢新冠病毒」，並分享藥方，被警方依社會秩序維護法移送審理，台北地方法院認為沒有使人產生畏懼或恐慌，裁定不罰，可抗告。
林女今年5月15日中午12時許在臉書分享「台灣冠清一號，專治任何武漢新冠病毒，與變異新冠都沒問題...冠清一號中藥藥方，用1000cc的水，煮到約300cc，然後飯後半小時服用各100cc，隔天換新藥。五錢：魚腥草、板藍根、金瓜蔞。三錢：荊芥、厚朴、桑葉、黃芪、薄荷。二錢：灸甘草、防風。」
然而，衛生福利部針對相關訊息也澄清是「惡意錯誤訊息」，指去年研發的「清冠一號」中藥方劑含10味中藥材，民眾網路傳播的訊息是剪貼網路媒體報導，並變更名稱，再隨意組合網路上資訊文字，與「清冠一號」無關。
台北市警察局信義分局認為林女在網路上散布謠言，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法移請法院裁處。
台北地院裁定指出，林女分享的藥材內容，縱使有誤導治療方式，但難認內容引發的輿論足使人產生畏懼或恐慌等負面心理、影響公共安寧，與社會秩序維護法構成要件不符，裁定不罰。
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