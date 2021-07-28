涉勒索性騷被告討60萬處理費 淡水刑警兄弟2人羈押獲准

新北市淡水警分局偵查隊警員蔡至恩，涉嫌和胞兄蔡至儒恐嚇性騷擾案件的許姓被告，蔡氏兄弟涉嫌持另案公文向健身房調閱個資後，穿著刑警背心至許男家，恫嚇「不要讓案件曝光就給60萬元處理費」迫使許男領錢支付10萬元。士林地檢署昨天搜索淡水偵查隊，依照貪汙治罪條例等罪嫌逮捕兄弟2人，訊問後向法院聲押獲准。

據了解，案件起源於今年4底，淡水中正路派出所獲報一起健身房性騷擾案，被害女子在家長陪同下報案，指控許姓男子在健身房上前搭訕，監視器話顯示，許男身體靠近女子疑似性騷擾，案件受理後從派出所送往偵查隊，由警員蔡至恩(20多歲)接辦受理。

不料，蔡至恩並沒有依照規定受理案件，性騷擾案件沒有入案，反而涉嫌偽造公文書，使用他案的資料行文給健身房調取許姓男子個人資料，並在今年5月間，和胞兄蔡至儒直接前往許男家中涉嫌恐嚇取財。

許男指控，蔡兄當天穿著刑警背心，讓他誤以為兩個人都是淡水刑警，且遭受他們恫嚇，以為案件已偵辦中，若不想要案件曝光，就要拿出60萬元的處理費用以把案件蓋下來。許深信2人都是警察，便前往超商領10萬元交付，也約定事後要再交付於款50萬元。許男指出，蔡兄在幾天後找到公司，恐嚇要脅給11萬元。

淡水分局指出，全案自清自檢案件，淡水分局督察組及市警局政風室均介入偵辦。士林地檢署檢察官昨天指揮搜索蔡員的辦公桌等處，並帶回蔡氏兄弟偵辦，經訊問後認定，被告2人涉犯貪汙治罪條例第四條一項二款藉勢藉端勒索罪嫌、恐嚇取財罪嫌、行使偽造公文書罪嫌及冒充公務員行使職權等罪嫌，向法院聲押。