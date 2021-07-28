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與兄嫂不睦 竟甩農藥綠汁毒死兩隻毛小孩
台中市王男與胞兄、大嫂同住，但長期相處不睦，去年底，王男趁兄嫂不在家，洩憤到大嫂飼養的兩隻毛小孩「排骨」、「豆漿」上，將農藥罐朝犬舍摔，農藥罐破裂噴濺綠汁，造成兩隻狗狗口吐白沫、口腔流血、無法進食，不到一個月痛苦死亡。台中地檢署今依違反動物保護法罪嫌，將王男起訴。
起訴書指出，台中市王男(47歲)與哥哥、施姓大嫂、姪子一家人同住，但因生活習慣不同，王男與家人經常發生爭執、摩擦。
去年10月24日，王男竟然趁著哥哥與大嫂外出不在家，將哥哥堆置在家中的農藥「巴拉刈(音同，意)」、「草銨膦」丟向屋外兩隻狗的犬舍，農藥罐破損，農藥綠色汁液噴濺到犬設圍籬上，造成黑色犬隻「排骨」、黃色犬隻「豆漿」不適。
「排骨」在同月26日至28日出現口吐白沫、口腔流血，無法進食，瘦成皮包骨，直至109年11月3日因農藥中毒身亡；「豆漿」在10月底至11月初，出現食慾降低、口腔有分泌物症狀，同年11月5日因吃入具有腐蝕性毒物而中毒死亡，王姓胞兄一家人痛失兩隻毛小孩，相當悲痛。
王男犯後否認有任何傷害動物的行為，他丟棄的是當天要回收的廢棄物，沒有注意到有農藥罐，「我沒有故意丟農藥罐毒狗」。
施姓大嫂將兩隻狗狗遺體送驗釐清死因，「排骨」經解剖鑑定結果為農藥「巴拉刈」、「草銨膦」中毒死亡，「豆漿」經解剖鑑定結果，認定為「攝入有腐蝕性」毒物死亡。
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