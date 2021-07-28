男大生告白失敗強吻摸胸想和解 女同學要他入獄贖罪

蔡姓男大學生愛慕班上的女同學，要求交往遭拒絕，卻忍不住情慾，強吻女同學脖子、嘴巴，伸手摸胸和臀部，一、二審均依強制猥褻罪判刑7月，得入監服刑，最高法院駁回上訴定讞。

蔡戀上同班女同學，向女方告白希望交往遭拒絕；他2019年7月24日得知女同學和友人在住處聊天飲酒，擅自前往加入聚會，待友人外出買酒，獨留他和女同學在屋內，認為有機可趁，利用身材優勢壓制女方，強抱、親吻脖子、嘴巴、撫摸胸部、腰和臀部。

友人事後返回住處，在屋外打電話給女同學，蔡才停手，女方趁隙下樓告知友人，報警處理。蔡在警詢、偵查時均否認犯行，直到法院審理時才認罪。

判決指出，根據精神鑑定結果，蔡知覺推理能力有下降，但不影響他犯案當下的理解和判斷能力。台中地方法院一審認為，蔡為滿足自身慾念，侵害女方身體自主權，且未和女同學達成和解，依強制猥褻罪判刑7月。