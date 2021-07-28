質疑蔡英文博士論文造假挨告 彭文正這理由拒絕出庭

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文造假，台北地檢署依誹謗罪起訴；台北地方法院今開庭，彭文正認為法院庭期未考慮他若從國外回台需集中隔離，剝奪親自到庭的防禦權，他和律師均未出庭。法官庭末諭知10月20日下午2點30分再開庭。

彭文正長期追打蔡英文博士論文真偽問題，2019年9月被蔡提告，檢方起訴；台北地院5月4日首次開庭，彭文正當時邀請法官共創司法歷史先河，裁准案件審理開放直播。

台北地院今再開庭，彭文正以人在美國為由未出庭；公訴檢察官認為，現值疫情期間，可以了解彭文正未出庭，希望法院再傳喚一次，因憲法、刑事訴訟法保障被告防禦權，且台灣如今疫情趨緩，希望彭文正盡速回國接受審判。

他也在臉書發表聲明，認為他聲請調閱被蔡英文告違反總統選舉罷免法的卷宗、他告蔡英文誣告的卷宗，都未供審、檢、辯閱覽，如何能開庭整理爭點、追加檢方漏起訴的違反總統選罷法意圖使人不當選罪？

彭文正指出，偵查檢察官明顯失職，或有意、無意把他最重要的2分足以讓人合理相信蔡英文沒有合格博士論文的書狀、補充告訴理由狀、調查證據再聲請狀，訂入誣告卷宗內；法官沒有調卷審查書狀、證據前，如何能客觀地整理事實、證據、法律上爭點及不爭執事項。

彭文正認為，案件物證中英文影印信函及文件，至今未翻譯成本國文字，導致使證據違法，無法驗證為有效，如何整理爭點。

他說，自2019年6月評論論文門至今，他遭受死亡威脅、跟監、駭客入侵、國家機器介入等多起侵犯生命及人權事件，如今又值疫情嚴峻期間，法院庭期未考慮他自國外返國需受集中隔離的國家暴力風險，在未完備作業流程下率爾開庭，剝奪他親自到庭的防禦權。