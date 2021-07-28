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3歲男童常尿褲子遭親父母聯手虐死 南投檢今偵結起訴
南投縣1名3歲男童疑因常尿褲子，長期遭親生父母虐打，今年3月21日遭父親毆打頭部重創昏迷，送醫12天不治；經南投地檢署檢察官迅速發動偵查，全案今天宣布偵查終結，將在押的林父、林母2人，依殺人、凌虐未滿18歲之人等罪嫌，向南投地方法院提起公訴。
南投地檢署指出，年僅3歲的林姓幼童，今年3月遭生父推倒昏迷後，經送衛福部南投醫院，再轉送台中市中國醫藥大學附設醫院救治，經醫師發現幼童身上有多處新舊傷痕，疑似受虐，檢方獲悉後，研判是重大虐童案件，當日即指派檢察官指揮南投分局偵辦。
檢方並指出，承辦檢察官進而追查出林父、林母常以「狗」、「啞巴」稱呼林童，且必須表現良好，才有餐可食用，另以關浴室、矇眼、封口、罰坐、綑綁、趴睡、睡紙板、不帶其就醫等手法，凌虐林姓幼童，發現親生父母都涉有重嫌，林童不幸於4月1日死亡。
針對這起親生父母凌虐幼子身亡案件，檢方透過婦幼保護聯繫平台通報南投縣政府，由縣府對涉案行為人提出告訴，順利保全證據還原真相，今天沉痛提起公訴，並懇切呼籲社會大眾共同保護兒童及少年，發現有不當虐待兒童及少年情事，不分縣市，24 小時全天候均可以手機、市話、簡訊直撥「113」保護專線通報。
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