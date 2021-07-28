3歲男童常尿褲子遭親父母聯手虐死 南投檢今偵結起訴

南投縣1名3歲男童疑因常尿褲子，長期遭親生父母虐打，今年3月21日遭父親毆打頭部重創昏迷，送醫12天不治；經南投地檢署檢察官迅速發動偵查，全案今天宣布偵查終結，將在押的林父、林母2人，依殺人、凌虐未滿18歲之人等罪嫌，向南投地方法院提起公訴。

南投地檢署指出，年僅3歲的林姓幼童，今年3月遭生父推倒昏迷後，經送衛福部南投醫院，再轉送台中市中國醫藥大學附設醫院救治，經醫師發現幼童身上有多處新舊傷痕，疑似受虐，檢方獲悉後，研判是重大虐童案件，當日即指派檢察官指揮南投分局偵辦。

檢方並指出，承辦檢察官進而追查出林父、林母常以「狗」、「啞巴」稱呼林童，且必須表現良好，才有餐可食用，另以關浴室、矇眼、封口、罰坐、綑綁、趴睡、睡紙板、不帶其就醫等手法，凌虐林姓幼童，發現親生父母都涉有重嫌，林童不幸於4月1日死亡。