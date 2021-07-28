男大生見消毒車太敏感 Dcard貼文「有人確診」遭法辦

台中市李姓大學生在今年5月14日，看到知名網站Dcard有網友貼一張環保局消毒車在東海大學商圈的照片時，李馬上留言「東大附中有人確診」，台中市刑大接獲檢舉後展開調查，並通知李到案。李辯稱， 台中市李姓大學生涉嫌在5月14日時，看到知名網站有網友貼消毒車相片，他留言有人確診，但被證實資訊假訊息，台中市刑大接獲檢舉後，將李依法送辦。記者陳宏睿／翻攝 看到確診足跡有到過東海商圈，所以一時緊張留言，發現資訊錯誤後，已馬上刪除，不知已被人截圖，全案經警詢後，依法函送台中地檢署偵辦。

據查，李姓男子（22歲）就讀東海大學，他在今年5月14日深夜11時許，在瀏覽知名網站Dcard，發現有一名網友發布一張相片，相片中是有環保局的消毒車與消毒人員在東海商圈消毒，因該名網友在詢問是何狀況時，李在該討論串留言「東大附中友人確診」，遭其他網友截圖後，向台中市刑大檢舉。

台中市刑大先函旬中央流行疫情指揮中心，確認東大附中無人確診，發文的李涉發布假訊息，循線通知李到案說明。

李姓大學生辯稱，當時有看到市府公布確診個案足跡到過東海商圈，自己看到環保局消毒車，一時間緊張才留言，主要是希望大家能離開東海商圈，避免被感染，不知道這樣會涉及刑責，留言後網友告知訊息不正確趕緊刪除，並非惡意散播，事後也留言道歉，豈知已被截圖檢舉，對於自己的行為十分後悔。

台中市刑大在警詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函送台中地檢署偵辦。