嗆殺光議員服務處所有人 男遭判3個月徒刑

新北市新莊一名50歲的呂姓男子，去年12月間，到國民黨籍新北市議員劉美芳的服務處，要求議員協助他開記者會，服務處人員告訴他，議員不在，沒辦法協助，呂男一聽暴怒，向服務處人員恫稱「殺光你們服務處內所有人」等語，服務處人員聽了很害怕，馬上報警。新北地方法院依恐嚇危害安全罪，處3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書指出，呂男去年12月4日下午前往新北市議員劉美芳的服務處，請議員幫忙他開記者會。但劉美芳人不在服務處內，服務處人員便告訴他議員不在，沒辦法協助。

呂男聽聞後很生氣，對服務處人員說：「殺光你們服務處內所有人」，導致在場的工作人員很害怕，報警處理。