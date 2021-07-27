快訊

突尼西亞怎麼了？政黨惡鬥「阿拉伯之春」唯一民主的危機

高端納疫苗預約平台重啟三小時 「非高端不打」占不到1%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嗆殺光議員服務處所有人 男遭判3個月徒刑

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市新莊一名50歲的呂姓男子，去年12月間，到國民黨籍新北市議員劉美芳的服務處，要求議員協助他開記者會，服務處人員告訴他，議員不在，沒辦法協助，呂男一聽暴怒，向服務處人員恫稱「殺光你們服務處內所有人」等語，服務處人員聽了很害怕，馬上報警。新北地方法院依恐嚇危害安全罪，處3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書指出，呂男去年12月4日下午前往新北市議員劉美芳的服務處，請議員幫忙他開記者會。但劉美芳人不在服務處內，服務處人員便告訴他議員不在，沒辦法協助。

呂男聽聞後很生氣，對服務處人員說：「殺光你們服務處內所有人」，導致在場的工作人員很害怕，報警處理。

呂男到案後坦承犯行，新北地院認為呂男只因服務處人員無法協助他，就恐嚇要殺掉對方，法治觀念薄弱，因此依恐嚇危害安全罪，處3個月徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。

呂姓男子不滿新北議員劉美芳服務處人員無法提供協助，恐嚇要殺光服務處的人，遭新北地方法院依恐嚇危害安全罪，處3個月徒刑。圖／聯合報系資料照
呂姓男子不滿新北議員劉美芳服務處人員無法提供協助，恐嚇要殺光服務處的人，遭新北地方法院依恐嚇危害安全罪，處3個月徒刑。圖／聯合報系資料照

恐嚇 國民黨

延伸閱讀

和妻子吵架盛怒不甩員警勸架　男怒拉扯警遭判拘30日

出團前漲價20旅客怒退團 旅行社遭判定金加倍奉還確定

前立委蔡豪性侵女助理遭判4年10個月 今天報到發監執行

臉書佯稱賣Switch與健身環 男詐5網友遭判1年7月

相關新聞

檢方認定無罪 樹林屋主卻被台電索逾17萬電費

住在新北市樹林區的葉先生向聯合報投訴，他自20年前二手買屋後從未動過電表，去年底台電卻與警方未經他許可就進入家中指控違規...

涉遠東航空16年前假帳 樓文豪等3人都獲速審法減刑

遭民航局廢證的遠東航空16年前爆發財務危機，前董事長崔湧、前總經理陳尚羣等人偽造財報，航空界震撼。台灣高等法院更二審今依...

怨新飼主搞失蹤 高雄女想奪回小花貓敗訴

高雄石姓飼主去年將自己養的小花貓送養給吳姓認養人，並簽訂切結書要求不得棄養，且需讓原飼主追蹤小花貓的後續狀況。豈料送養後...

三級防疫造成治安空轉？前檢察官揭背後秘密

日前有媒體以「全台警辦案績效『暴跌剩1成』 揭背後原因」為標題報導某些不具名但自稱「基層員警」的片面說法，抱怨因為三級警戒防疫措施導致警方績效不佳，使得高檢署於7月16日特地發新聞稿澄清...

嗆殺光議員服務處所有人 男遭判3個月徒刑

新北市新莊一名50歲的呂姓男子，去年12月間，到國民黨籍新北市議員劉美芳的服務處，要求議員協助他開記者會，服務處人員告訴...

辱警「不男不女、小屁孩」 桃園醉男判拘役35日

桃園劉姓男子酒醉在公園鬧事，因噪音被附近鄰居檢舉通報，警方到場將他帶回派出所保護管束時，劉先辱罵女警「不男不女當什麼警察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。