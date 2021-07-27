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辱警「不男不女、小屁孩」 桃園醉男判拘役35日

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園劉姓男子酒醉在公園鬧事，因噪音被附近鄰居檢舉通報，警方到場將他帶回派出所保護管束時，劉先辱罵女警「不男不女當什麼警察」，再對另名男警稱「小屁孩」，當場被依妨害公務送辦；法院認為，劉藐視公權力、貶抑員警人格，依侮辱公務員罪判他拘役35日，可上訴。

檢警調查，劉男（47歲）去年11月17日晚上6點多，在中壢區中正公園和人有糾紛，轄區中壢派出所員警到場後，劉因酒醉情緒激動被帶回派出所保護管束，劉先朝謝姓女警辱罵「不男不女當什麼警察」，又朝諷游姓男警「小屁孩」，當場被依妨害公務侮辱公務員罪嫌送辦。

檢方訊時，劉矢口否認犯行，辯稱他當時沒有講這些話，還說自己是「所長的朋友」，不會對警察不禮貌，但2名員警指證歷歷，並有現場監視器佐證等，偵結依妨害公務罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

法院審酌，劉男同時觸犯侮辱公務員、公然侮辱罪，但在密切時、地辱罵，主觀上應出於單一犯意，應以接續犯論一罪，從重依侮辱公務員罪處斷。

法院認為，劉在警員依法執行職務時，以「不男不女當什麼警察」、「小屁孩」等語辱罵，所為藐視公權力、危害國家公務執行，也損及警員執行職務的尊嚴，並貶義謝姓員警的個人人格、名譽，應嚴予非難，依侮辱公務員罪判劉男拘役35日。

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警方攔查酒駕示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒駕示意圖。圖／報系資料照

警察 妨害公務 公然侮辱

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