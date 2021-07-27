怨新飼主搞失蹤 高雄女想奪回小花貓敗訴

高雄石姓飼主去年將自己養的小花貓送養給吳姓認養人，並簽訂切結書要求不得棄養，且需讓原飼主追蹤小花貓的後續狀況。豈料送養後石女聯絡不到吳女，憂心小貓遭吳女「轉售」，提訴訟要求吳女返還小花貓。但法官認為，聯絡不到認養人原因很多，且石女無法證明吳女賣貓，因此判她敗訴。

判決書指出，石女去年2月8日將自己的小花貓送養給吳女，並簽訂「愛心認養切結書」，規定吳女因任何原因無法續養，需要立即讓石女知道，兩人要為小貓找到新的認養家庭，同時約定小貓若轉讓、遺失、死亡，都要立即向石女通報。另外，吳女需要讓石女定期追蹤訪視，給予飼養輔導，如果違反合約的任一條要求，石女有權收回小貓。

後來石女發現吳女有販賣小動物的狀況，且要求石女將晶片所有權人轉讓給她，疑似要將小花貓「出售」，石女不同意後兩人就此中斷聯繫。石女指控吳女不讓她知道小貓日常生活，還拒絕與她聯絡，已經違反當時簽立的領養契約內容，提訴訟要求吳女歸還小貓。

法院審理時，吳女未到庭表示意見，法官詢問石女小花貓有沒有被遺棄或死亡，石女坦承「沒有」，小貓也沒有被轉讓，但主要是她找不到吳女，要到吳女住處了解環境也遭到拒絕，因聯繫不上對方，才加深她的質疑。