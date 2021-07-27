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影／土盟成員不滿警座談會逮人 控告9名員警執法過當

聯合報 / 記者白錫鏗黃寅／台中即時報導

台灣土地正義行動聯盟成員4月間，參加台中市政府「變更烏日都市計劃案變更都市計劃前座談會」會議中，土盟4名成員遭警逮捕拘禁，土盟成員不滿警方執法過當，今天下午到台中地檢署遞狀控告烏日警分局保安組長鄭凱豪等9名員警，涉嫌妨害自由、強制、傷害等罪，由內勤檢察官受理。

烏日警分局保安民防組長鄭凱豪說，他尊重對方的訴訟權，警方當天是依法行政，因為對方的動作已讓會場失序，又與官員和現場民眾產生激烈衝突，他才會在長官下令後執行公權力，一切是奉命行事，過程中當然會有肢體衝突，但如何認定就交由司法去判斷。

台灣土地正義行動聯盟理事李蔚慈、及土盟成員共20餘人，今天下午高舉寫著「台中市警局帶頭違法暴力，淪為權貴圍事圍地小弟」的白布條，控告9名員警涉嫌傷害、妨害自由、強制等罪嫌，由內勤檢察官受理。

李蔚慈表示，台中市府在烏日前竹區段徵收案中，違法不辦理環評、涉及偽造文書、自行擴大徵收面積、並逾三年保留徵收期限、遭監察院糾正。台中市府為彌補上述行政程序重大瑕疵，在土地徵收程序完成後，竟於今年4月14日重新擬定新的都市計畫，再次嚴重違反程序正義。

刑事告訴狀指出，告訴人周鈴燁於4月14日上午，參加「變更烏日都市計劃案變更都市計劃前座談會」會議中，全程直播錄影錄音，會議結束後，周女遭鄭凱豪強取周女所拿的手機直播及手機，過程中，導致周女左手手肘嚴重扭傷疼痛不已，並將周女手機摔落地上，手機嚴重毀壞受損。

當日，穿便服的鄭凱豪還在會議結束後，未依住遊法舉牌及警察職權行使法下，叫員警強行壓制周女，致周女身體多處扭傷，還遭男員警碰觸私密部位，硬推上警車。經周女控告鄭凱豪等9名員警涉嫌傷害等罪，由內勤檢察官受理。

台灣土地正義行動聯盟成員4月間，參加台中市政府「變更烏日都市計劃案變更都市計劃前座談會」會議中，土盟4名成員遭警逮捕拘禁，土盟成員不滿警方執法過當，今天下午到台中地檢署遞狀控告烏日警分局保安組長鄭凱豪等9名員警，涉嫌強制、傷害等罪，由內勤檢察官受理。記者白錫鏗／攝影
台灣土地正義行動聯盟成員4月間，參加台中市政府「變更烏日都市計劃案變更都市計劃前座談會」會議中，土盟4名成員遭警逮捕拘禁，土盟成員不滿警方執法過當，今天下午到台中地檢署遞狀控告烏日警分局保安組長鄭凱豪等9名員警，涉嫌強制、傷害等罪，由內勤檢察官受理。記者白錫鏗／攝影

台中市 檢察官 警察

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