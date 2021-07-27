涉遠東航空16年前假帳 樓文豪等3人都獲速審法減刑

遭民航局廢證的遠東航空16年前爆發財務危機，前董事長崔湧、前總經理陳尚羣等人偽造財報，航空界震撼。台灣高等法院更二審今依證券交易法特別背信等罪判遠航前財務處副總經理吳永璋2年10月、與遠航往來密切的東信旅行社負責人樓文豪2年6月徒刑，韓澳旅行社經營人石清榮遭處1年2月徒刑，緩刑4年。柬埔寨吳哥航空4998萬犯罪所得沒收。

吳勇璋從遠航專案經理一路往上爬，後來當到實掌財務的財務處協理，2006年7月升任財務處副總經理。樓文豪2005年間與柬埔寨、新加坡等地股東合資，在柬埔寨成立吳哥航空公司，並在我國設立柬埔寨商吳哥航空，與遠航合作台北／高雄往柬埔寨的包機業務，也是東信旅行社負責人。石清榮在澳門經營韓澳旅行社，並受韓國韓馬旅行社負責人梁承男（韓籍）之託，代韓馬旅行社與遠航公司簽約。

2005年間，崔湧（已歿）、陳尚羣看到遠航因經營不善而淨值持續下降，決定以不實交易美化財報。吳勇璋、樓文豪明知遠航公司與Angkor group無簽立顧問費合約，與吳哥航空沒簽訂台北至吳哥航線、與東信旅行社間也沒簽訂高雄至首爾「保證機位銷售合約」，卻為美化遠航財務報表，分別佯與Angkor group簽訂內容不實的航權顧問費合約及吳哥航空、東信旅行社簽立上開合約，並以預付航權費的名義匯款給Angkor group後，遠航另出具假發票給吳哥航空、東信旅行社，要求依契約支付保證營收差額。

樓文豪指示員工將遠航匯款予Angkor group的款項，以吳哥航空、東信旅行社名義匯款予遠航公司，充作吳哥航空、東信旅行社保證營收款項，美化遠航公司2005、2006年度財務報表。

而吳勇璋、樓文豪也知遠航與吳哥航空沒簽訂高雄至首爾、台北至濟洲的機位銷售合作合約，遠航公司與東信旅行社間也沒簽台北至帛琉的機位銷售合約，也為美化財報作假帳。

遠航公司與韓馬旅行社未簽訂台北到帛琉、濟州、高雄到首爾的機位保證營收合約，吳勇璋、石清榮、樓文豪也同樣虛偽、不實交易。

後來因吳哥航空積欠遠航鉅款，樓文豪以向地下錢莊借4500萬元後匯給遠航，為返還這些款項，吳勇璋獲指示向的保險費請款通知書名義，將4500萬元匯還給樓，美化遠航2008年度財務報表。吳明知吳哥航空欠遠航錢，卻收受吳哥航空開立於航班起飛後數月才到期的支票，後因吳哥航空先前開立的支票無法兌現，並因資金困難倒閉，使得遠航公司無法回收應收帳款。

檢察官認為一審量刑過輕，吳、樓、石否認犯罪，但吳勇璋、石清榮到了更一審時終於認罪，不過樓矢口否認。高院更二審認為，本案審理已超過8年，適用刑事妥速審判法減刑，因此撤銷改判。

更二審認為，吳勇璋身為掌管遠航財務的經理人，卻與樓文豪、石清榮、陳尚羣等人偽造假財報，使投資人無法獲得正確資訊；樓文豪、石清榮雖非遠航內部人員，卻負責配合簽立假合約和出具不實交易憑證，可非難程度應較吳輕。

樓文豪因申報公告不實罪的所獲的1864萬元犯罪、石清榮的406萬元皆被更二審宣告沒收。

因石清榮是韓國人，更二審考量他犯的並不是暴力犯罪，沒有危險性，也無繼續危害社會之虞，因此不宣告驅逐出境。石雖緩刑，但緩刑期間付保護管束，並須提供60小時義務勞務。