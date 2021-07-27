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工程師上班騎車急右轉 夫載妻來不急閃慘摔成癱

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓工程師騎機車上班途中，未注意身旁來車就驟然右轉，導致李姓騎車煞車不及撞上，和後座莊姓妻子摔車，李頸椎重傷造成四肢輕癱、牙齒斷好幾顆，莊也多處骨折。法院認為，李男生活無法自理，無法恢復一般生活已達重傷程度，依過失致人重傷罪判陳有期徒刑4月，可上訴。

檢警調查，陳男2019年4月22日早上8底多騎機車經三民路、長壽路交叉口，因沒和右側來車保持距離就貿然右轉，結果李姓騎士閃避不及遭撞，和後座的莊姓妻子均重摔倒地，李男頸椎受損四肢輕癱、牙齒斷了好幾顆，莊也多處骨折、神經受損。

審理時，陳矢口否認過失傷害，辯稱右轉時沒和李併行，對方是為闖紅燈才瞬間加速，看到他要右轉才會緊張偏移把手自摔。

法院當庭勘驗監視器，發現陳右轉前可輕易發現李在旁，未等待他通行或拉開距離後再轉彎，就驟然右轉導致李閃避不及，陳男疏失明確。

法院查，被害的李男經醫院診斷因頸椎受損有四隻輕癱，至今生活仍無法自理，手雖可以抓握但沒有力量，走路需要使用輔具，上下樓梯也要家人在旁保護，上廁所也需妻子在旁協助，無法恢復到正常人一般生活，確實已達身體有重大不治之重傷害程度。

法院審酌，陳案發後留在現場打電話報警，並未逃避接受裁判，符合自首要件予以減刑，但考量他導致李、莊受傷，犯後否認，且雙方因賠償金額未達成共識無法和解，依過失致人重傷罪，判陳有期徒刑4月。

法院依過失致人重傷罪，判陳有期徒刑4月。記者曾健祐／攝影
法院依過失致人重傷罪，判陳有期徒刑4月。記者曾健祐／攝影

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