印尼案未了 蘇嘉全：檢方調查草率 將提再議杜絕抹黑

總統府前秘書長蘇嘉全今天表示，過去任總統府秘書長期間，遭國民黨四名黨務主管惡意抹黑，指控自己在擔任立法院長時，前往印尼貪汙圖利，由於並非事實因此提告誹謗等罪；對於今天四名被告均不被起訴，感到非常遺憾也憤怒難平，故將會向檢方提出再議，盼能杜絕惡意羅織名目造謠抹黑的政壇歪風。

國民黨革實院長羅智強等4人去年揭露，駐印尼代表處密電指稱，時任總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清排除外館，並透過人力仲介揚運集團見印尼高層謀私利。蘇嘉全不滿被指控圖利，形成雙方互告局面。

蘇嘉全也透過辦公室針對案情發表聲明表示，國民黨四位黨務主管沒有任何證據，且自己在國務民惡意指控時，也很快透過新聞稿、社交媒體對外公開說明，前往印尼僅僅只是為了選後謝票，根本無關任何私人利益，甚至當地台商後援組織也出面聲明，清楚交代自己在當地的行程與接待安排，此四人卻依然故我，不斷惡意繪聲繪影、羅織罪名，故只好提告誹謗以自證清白，全案正式進入司法程序。

蘇嘉全指出，今年一月，外交部駐印尼代表處針對本案去函台北地院說明，函中除了釐清該份密電日期誤植外，更清楚指出該電報被引申為指涉自己從中牟利並「非本處電報之本意」。此外，電報中也明白表示，提到有關自己到訪印尼行程、與揚運集團之牽連，是「代表處同仁自行臆測而生之誤解」。

蘇嘉全說明，今年五月，經濟部國營事業委員會亦去函台北地院，清楚說明包括台糖台電中油台水等國營事業，迄今在印尼尚無任何投資行為，且「並未有任何國家利益遭受損害」，直接證明前往印尼無關任何國營事業，更無任何謀利可言。

蘇嘉全表示， 即使已有諸多證據證明自己是遭惡意誹謗抹黑，但經過一年的偵辦，台北地檢署今天偵結，竟稱四名被告「屬於善意發表言論」做出不起訴處分。該密電充斥扭曲惡意的幻想臆測，日期誤植僅僅只是通篇電文中最微小之錯誤，檢察官卻以「日期誤植電報為真」，做為不起訴的理由，令人百思不解，難以置信。

蘇嘉全指出，地檢署不僅全然漠視外交部與經濟部等相關單位致台北地院函文內容，自己更是自始至終從未接到過出庭通知，難以想像司法調查過程之草率程度，置國民權益於何顧。且四名國民黨被告明知自身未盡查證義務，漫天扯謊惡意評論，旨在打擊立場不同之政敵，在外交部及經濟部提出說明後，真相早已大白，卻仍在法庭狡辯開脫，至今不願道歉令人不齒。