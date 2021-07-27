農夫稱有幻覺遭追殺搶機車 法院打臉：明明就身心正常

桃園徐姓農夫自稱有幻覺，見一群小鬼拿刀槍追殺他和叔叔，就隨機搶奪潘姓婦人的機車，反被潘大吼「你要幹嘛！」兒子聽見母親呼喊衝下樓壓制徐才化解危機，審理時徐仍不斷以精神問題抗辯，但法院認定他身心正常，避重就輕營造精神異常，依強奪未遂罪判他3月，可上訴。

檢警調查，徐男2019年10月29日晚上9點多，經桃園區潘姓婦人住處時，見對方正牽著1輛機車要停放，竟跑上前徒手壓制潘搶奪機車，潘婦嚇到緊急按門鈴向家人求救，所幸兒子聽聞母親遇害趕緊衝下樓幫忙，最後將徐男壓制在地才未得逞。

審理時，徐矢口否認犯行，辯稱自己因酗酒有幻覺、幻聽，當時以為有人要追殺他和叔叔，只有碰到潘的手沒要搶機車。徐還說，他看到一群小鬼拿刀拿槍打他叔叔，為了要救他就跟潘婦要借車，想說騎車衝撞那群小鬼，時隔多月後才知道是幻覺。

潘婦則證稱，徐行搶時自己大聲喝斥「你要幹什麼？」潘車說要她的機車，還稱有警察在追他，並立刻拔下鑰匙求救，但潘仍逼近所幸被兒子壓制。

潘的兒子則說，當時經家門鈴的對講機聽到媽媽求救，表示遭不明男子搶奪機車，爸爸報案後自己也下樓，看到徐男阻擋在母親面前，自己就將徐壓制在地等警察來，期間也沒看到有人追殺徐或尋仇。

法院查，徐雖自稱每天除了上班就是喝酒，因為工作喝到習慣，不喝酒就不會有幻覺，也稱曾到新竹的醫院就診，但經調閱紀錄發現他從未到該醫院，而他雖另被診斷出罹患酒精依賴，伴有酒精導致的幻覺型精神疾患，但距離案發近半年，難以佐證當時有幻覺。

法院認為，檢方雖聲請精神鑑定，但經審理認定他當時無幻聽、幻覺，在警詢時也能敘述徒手搶機車經過，可見徐依照自己主觀認識、判斷，選擇具有攻擊性手段奪取機車，可證明他身心正常，卻避重就輕刻意營造精神異常，依搶奪未遂罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。

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