遶境活動開槍致1死1傷 二審判男子10年及6月

男子陳竑諺涉趁萬華青山宮遶境活動時與人談判，並於談判破局時開槍，造成路人1死1傷，遭警拘提時又趁機脫逃，後來才落網。二審今天維持一審見解，仍判陳男10年及6月徒刑。

二審的台灣高等法院判決指出，陳男於民國107年11月30日凌晨陪同友人前往青山宮遶境活動，與趙姓男子等人談判。陳男帶著一把改造手槍。

後來雙方談判破局爆發衝突，陳男朝地面開1槍恐嚇，未料流彈射穿一旁圍觀遶境的楊姓民眾右膝，陳男立即逃跑，魏姓民眾等人見狀上前追捕；陳男與魏男拉扯期間，陳男為了掙脫，朝魏男右大腿開槍，造成魏男大量出血，經送醫急救於同年12月20日死亡。

警方獲報後循線逮捕陳男，因陳男受傷，戒護送醫治療，但陳男趁機聯絡友人接應，於醫院門口與員警拉扯後，跳上友人車輛離去並藏匿，直到7天後，遭警方在旅館拘提到案。

檢方認定，陳男構成槍砲彈藥刀械管制條例、傷害致死、傷害、脫逃罪，提起公訴；一審依傷害致死等罪判刑10年、脫逃等罪判刑6月，得易科罰金。

案經上訴，二審審理後，今天宣判，駁回上訴，維持一審見解及刑度，除脫逃罪定讞外，其餘罪名可上訴。