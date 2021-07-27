五互集團吸金220億敗給疫情？ 求解凍4億資產法官打臉

高雄殯葬業起家的「五互集團」被檢舉非法吸金，檢調查出集團累計吸金220億，高雄地檢署偵結後將集團女總裁陳秋白、幹部等14人依違反銀行法起訴，並凍結陳旗下價值4億多元資產，後來陳女公司「龍海生活事業」受新冠肺炎影響收入銳減9成，契約履約給付出現困難，陳向法院聲請解凍，但法官認為陳犯罪所得的契約款還有數十億未贖回，超過遭凍的4億元，駁回陳聲請。

陳秋白等幹部2013年起為拓展集團業務、籌措資金，以「龍海生活事業」名義在全台北、中、南成立7個營業部，營業部下分設35個督導區及通訊處，並招聘業務人員，對外銷售儲蓄型契約商品，「龍海健康服務契約」、「鑫樂活」、「金滿意」、「鑫樂活2.0」等，每單位年繳4萬或5萬元不等，期滿1年、3年、6年，就可領回本金，並以「增值金」、「物價波動補償金」名義給予利息，約3%至4%。

後來有投資人沒領到利息出面檢舉，檢方前年指揮調查局兵分多路搜索，查扣陳秋白名下房產76筆、2億多元存款，並清查2013年至2019年7月3日搜索日為止，有1萬8256名客戶購買契約商品，五互集團吸金總額達220億2571萬1000元，總裁陳秋白旗下4億多元資產則凍結。

陳女主張，去年疫情爆發至今年4月集團旗下機構、店鋪仍可苦撐順利履約付款，但5月疫情急轉直下，三級防疫措施導致集團店鋪營收銳減9成，不僅契約履約款給付出現困難，帳戶遭凍結也無法支應龍海公司的水電、日常開銷，客戶也拿不回贖金，影響公司營運，希望將目前遭凍結的帳戶、不動產解凍，讓公司能順利營運。

高雄地方法院審理時調查，認為五互集團2013年起推售各型契約，收取款項高達220億元，旗下龍海公司從2013年至2019年匯款14億元至陳女帳戶，讓她以個人名義購買總值約10億元的不動產，其中僅陳美術館住處及1天透天厝是自購，其他都屬公司資產，因此陳秋白聲請解凍的帳戶存款，應非她所有。