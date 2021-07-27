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板橋月子中心受少子化衝擊 慘淡經營淪執行署法拍
位於新北市板橋區的美悅產後護理之家，因受少子化衝擊致生意慘澹而淪為法拍，法務部執行署新北分署指出，該月子中心將於8月3日進行法拍，歡迎民眾通訊投標。
新北分署此次舉辦不動產拍賣，有月子中心、公寓住宅及土地10餘筆，其中最引人矚目的拍賣品為因少子化衝擊致營運困難的美悅產後護理之家，除了積欠地價稅、房屋稅及勞保費之外，還無法繳納銀行貸款，最後因欠稅太久，淪為法拍不動產。
美悅產後護理之家地點位於板橋舊火車站後站商圈，臨近捷運府中站，交通便利，極具商業價值，室內約占地356.28坪，分隔成18間月子套房，另有地下4樓18個平面車位，底價2億6353萬元。
新北分署表示，此次拍賣，另有拍賣新莊區一間20坪建物與板橋、樹林、中和、永和等區土地各1筆。新北分署提醒，配合第二級警戒防疫政策，全部採通訊投標，現場投標無效，另當日僅限量開放民眾入場觀看投開標，並自投標時起，全程以臉書直播至開標結束。
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