快訊

東奧羽球／首度擊敗男雙世界第一 麟洋配晉級8強賽

「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中油漆工燒死2人更二審逃死 死者胞弟：到此為止

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

油漆工李昆霖在2016年底因不滿工資短少2000元，涉嫌在台中市中區光復路油漆行縱火，造成何姓雇主父親、大伯命喪火場的悲劇，李在一審時被依殺人罪，判處死刑，全案歷經數次審理，都判處死刑，不過最高分院認定更一審調查未詳盡，發回台中高分院更二審，更二審認定李非蓄意，改判無期徒刑，褫奪公權終身。死者家屬今表示，不願對判決表示意見，希望全案到此為止。

據查，案發的火場迄今仍在經營油漆行，由死者最小的弟弟掛名負責人，今天上午，記者前往該油漆行訪問死者胞弟對於判決逆轉改判的意見時，死者胞弟婉拒受訪。

死者胞弟說，過去已經有很多媒體要採訪他，但他覺得不方便，也不知道要表示什麼，「事情就到此為止就好」，無法代替其他家屬表示意見，感謝外界關心。

判決指出，油漆工李昆霖（54歲）因工作時喝酒被告誡，又不滿工資短少2000元，2016年11月間前往台中市中區光復路油漆行縱火，造成何姓雇主的父親、大伯慘死，何阿公被火燒傷，也在案發後18日死亡，一審，二審，更一審均認李惡性重大判處死刑，但台中高分院更二審認李的殺人犯意出自間接、不確定故意，並非蓄意，尚難評價為「情節重大之罪」，不得適用死刑，改判李為無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

台中市中區光復路的油漆行在2016年間遭油漆工李昆霖縱火，釀2死悲劇，該油漆行在案發後，由死者胞弟繼續經營，家屬婉拒受訪。記者陳宏睿／攝影
台中市中區光復路的油漆行在2016年間遭油漆工李昆霖縱火，釀2死悲劇，該油漆行在案發後，由死者胞弟繼續經營，家屬婉拒受訪。記者陳宏睿／攝影

死刑 殺人 縱火

延伸閱讀

油漆工縱火奪3命改判無期 檢：造成社會極大恐慌

死囚王信福定讞十周年 律師團向最高檢遞審查意見書

縱火奪3命前審均判死刑 更二審竟認「非蓄意」改判無期

桌球／鄭怡靜教練超狂背景曝 餵球速度快到網傻眼

相關新聞

油漆工縱火奪3命改判無期 檢：造成社會極大恐慌

油漆工李昆霖5年前在中市光復路油漆行縱火，造成3人死亡慘劇，歷審均判死刑，直至更二審逆轉，更二審認李並非蓄意，難認為情節...

蘇嘉全沒去印尼提告誹謗 羅智強評論可受公評獲不起訴

國民黨揭露駐印尼代表處密電，指總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清排除外館，並透過人力仲介揚運集團見印尼高層謀私利。蘇...

影／台中油漆工燒死2人更二審逃死 死者胞弟：到此為止

油漆工李昆霖在2016年底因不滿工資短少2000元，涉嫌在台中市中區光復路油漆行縱火，造成何姓雇主父親、大伯命喪火場的悲...

開槍追殺嗆聲「你知道我誰嗎？」新竹鄉長胞弟判關8年

新竹縣男子許秋益覬覦工地營建利益，嗆聲「這區都是我在管的，工地大小事要分一些」，持改造手槍追殺工地主任等人，並開槍恐嚇，...

縱火奪3命前審均判死刑 更二審竟認「非蓄意」改判無期

油漆工李昆霖因工作時喝酒被告誡，又不滿工資短少2000元，5年前在中市光復路油漆行縱火，造成何姓老闆的父親及伯父慘死，何...

黑金組三檢座升主任 認真辦案踏實獲肯定

全國一審檢察官升任主任名單日前出爐，23名新科的主任檢察官中，新北地檢署升任主任檢察官的分別是45期的賴建如、46期的劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。