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影／台中油漆工燒死2人更二審逃死 死者胞弟：到此為止
油漆工李昆霖在2016年底因不滿工資短少2000元，涉嫌在台中市中區光復路油漆行縱火，造成何姓雇主父親、大伯命喪火場的悲劇，李在一審時被依殺人罪，判處死刑，全案歷經數次審理，都判處死刑，不過最高分院認定更一審調查未詳盡，發回台中高分院更二審，更二審認定李非蓄意，改判無期徒刑，褫奪公權終身。死者家屬今表示，不願對判決表示意見，希望全案到此為止。
據查，案發的火場迄今仍在經營油漆行，由死者最小的弟弟掛名負責人，今天上午，記者前往該油漆行訪問死者胞弟對於判決逆轉改判的意見時，死者胞弟婉拒受訪。
死者胞弟說，過去已經有很多媒體要採訪他，但他覺得不方便，也不知道要表示什麼，「事情就到此為止就好」，無法代替其他家屬表示意見，感謝外界關心。
判決指出，油漆工李昆霖（54歲）因工作時喝酒被告誡，又不滿工資短少2000元，2016年11月間前往台中市中區光復路油漆行縱火，造成何姓雇主的父親、大伯慘死，何阿公被火燒傷，也在案發後18日死亡，一審，二審，更一審均認李惡性重大判處死刑，但台中高分院更二審認李的殺人犯意出自間接、不確定故意，並非蓄意，尚難評價為「情節重大之罪」，不得適用死刑，改判李為無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。
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