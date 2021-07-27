油漆工縱火奪3命改判無期 檢：造成社會極大恐慌

油漆工李昆霖5年前在中市光復路油漆行縱火，造成3人死亡慘劇，歷審均判死刑，直至更二審逆轉，更二審認李並非蓄意，難認為情節重大之罪，改判無期徒刑，台中高分檢認本案證據明確，李否認犯罪，也未賠償被害人家屬，縱火奪3命，造成社會極大恐慌，將等收到判決書再決定上訴。

被告李昆霖（54歲）5年前因工作時喝酒被告誡，又不滿工資短少2000元，在中市光復路油漆行縱火，造成何姓老闆的父親及伯父慘死，而何的阿公被火燒傷，也在案發後18日死亡，一審，二審，更一審均認李惡性重大，分別判處死刑。

但台中高分院更二審合議庭，卻認李的殺人犯意出自間接、不確定故意，並非蓄意，尚難評價為「情節重大之罪」，而不得適用死刑，改判李為無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

台中高分檢發言人主任檢察官吳萃芳表示，依據兩公約的解釋，學者認為關於死刑的見解，不能解釋是不能判死刑，而是有限定條件，當被告犯案行為證據明確，所犯是重大嚴重犯罪，刑法處罰是不屬於殘酷、不仁道、貶低人格，便有判死刑的空間。

檢方認李嫌並無辯護人所謂反社會人格的精神症狀，也沒有達到精神疾病的情況，犯後否認犯行，未賠償被害人家屬損失。本案確實已經符合兩公約最嚴重之罪，因被告跟3位死者是沒有任何糾葛也沒有任何仇隙，但卻用縱火之行為造成被害人慘死，所以惡性重大，當然是符合最嚴重之罪。