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開槍追殺嗆聲「你知道我誰嗎？」新竹鄉長胞弟判關8年
新竹縣男子許秋益覬覦工地營建利益，嗆聲「這區都是我在管的，工地大小事要分一些」，持改造手槍追殺工地主任等人，並開槍恐嚇，所幸未造成傷亡，一、二審依殺人未遂、非法持有槍枝、恐嚇等罪判刑8年，最高法院駁回上訴定讞。
許秋益自稱是新竹縣新豐鄉長許秋澤的胞弟，原先擔任司機替哥哥開車；他前年6月上網花3萬元購買改造手槍和子彈，事隔3個月後，因覬覦鄭姓兄弟承攬房屋新建工程的營建利益，向鄭等人持鋁棒嗆聲「你知道我是誰嗎？這區都是我在管的，工地大小事要分一些」等語。
許秋益見鄭等人不從，還力勸他離去，心生不滿，先拿鋁棒、折疊刀攻擊，被鄭等人抱住身體後奪刀成功；他上車取槍追逐鄭等人，陸續開2槍均未擊中任何人，他開第三槍時因卡彈而未擊發，最終被警方逮捕。
新竹地方法院一審、台灣高等法院二審均依非法持槍枝罪，判3年10月月徒刑、殺人未遂罪判刑6年，應執行8年圖日；另恐嚇取財未遂罪部分，判5月徒刑，得易科罰金；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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