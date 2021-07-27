蘇嘉全沒去印尼提告誹謗 羅智強評論可受公評獲不起訴

國民黨揭露駐印尼代表處密電，指總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清排除外館，並透過人力仲介揚運集團見印尼高層謀私利。蘇嘉全不滿被指控圖利，提告國民黨革實院長羅智強等4人涉加重誹謗罪，羅等3人反控誣告。台北地檢署調查後，今都不起訴。

此外，總統府前秘書長蘇嘉全遭爆和姪子、涉收賄被羈押的立委蘇震清，透過國營事業拜訪印尼謀取私利，蘇嘉全不滿國民黨考核紀律委員會主任委員、律師葉慶元和名嘴陳鳳馨在政論節目批評「拿國家資源做私人生意」。

蘇嘉全不滿被指控圖利，在去年7月21日提告國民黨革實院長羅智強、副院長游淑慧、文傳會主委王育敏、副主委黃子哲等4人涉加重誹謗罪，羅、王、游等3人於22日反控蘇誣告。此外，蘇嘉全、蘇震清等2人也提告葉慶元及陳鳳馨涉妨害名譽罪。

據了解，羅等4人均否認犯行，辯稱在開記者會前，即有將檢舉人提供的外交部電報予多位資深外交官員確認真偽，發現該電報的地區代碼與格式，皆符合駐外代表處電報的形式與用語，內容具有高度真實性，且高姓人力仲介業者也有在「中華東協文化經濟交流協會」網站上，放有多張陪同蘇嘉全等2人參訪印尼照片，故已善盡查證義務。

他們強調，記者會發言是針對可受公評之事的適當評論，蘇2人參訪印尼所為涉關重大公益，本應受社會大眾的評論與檢視。檢方調閱出入境紀錄查出，蘇嘉全跟蘇震清被控有在2017年8月間與多位國營事業主管參訪印尼，不符合事實。

檢方認為，縱使印尼代表處的電報內容誤認蘇震清赴訪印尼的日期且評論其所為不妥，與蘇2人主觀用意及客觀目的內容有出入，但王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲等4人基於信賴電報真實信，質疑蘇嘉全的目的可疑，沒有主觀上犯意，不起訴4人。

葉慶元、陳鳳馨部分，檢方認定兩人是善意發表評論，對於可受公評之事而為適當評論，也不起訴。至於羅等3人反控蘇等2人誣告部分，3 人在開記者會時使用的電報影本，雖然記載蘇等2人有於「2017年8月初」帶同多位國營事業主管，私下出訪印尼。