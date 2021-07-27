縱火奪3命前審均判死刑 更二審竟認「非蓄意」改判無期

油漆工李昆霖因工作時喝酒被告誡，又不滿工資短少2000元，5年前在中市光復路油漆行縱火，造成何姓老闆的父親及伯父慘死，何的阿公被火燒傷，也在案發後18日死亡，一審，二審，更一審均認李惡性重大判處死刑，但台中高分院更二審認李的殺人犯意出自間接、不確定故意，並非蓄意，尚難評價為「情節重大之罪」，不得適用死刑，改判李為無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

判決書指出，李昆霖（54歲）自2016年10月1日起至同月27日止，受僱於何男的設計公司擔任油漆工，何的父親，大伯，二伯，四弟在中市光復路共同經營油漆公司，承攬油漆工程，何的祖父因年事已高，共同居住在油漆公司，由外籍女看護羅菲亞照護。

同年10月19日，李昆霖依何的指示，前往油漆工程工地支援，因不適應公司施工模式且與其他同事不合，不再支援公司油漆工程；同月27日，李應何姓老闆指派前往新竹地區某工地工作，因於工作時間在工地飲酒，經何告誡後，李表示無法配合而自行辭職。

同年11月10日晚上，李結算工資，雙方又因工資數額認知不同而略有不快。同日稍晚李昆霖復因身上酒味過重，接連遭兩家客運拒載，當場喧鬧遭警方帶回派出所。李昆霖不滿與何間爭執，因而生報復之心，明知公司建築物是有人居住住宅，1樓及騎樓堆置甲苯等多樣危險性極高易燃物。

次日凌晨，李進入公司騎樓，將易燃液體潑灑在騎樓東北側1樓鐵門旁，將火源引燃火勢瞬間外爆，李迅速離去。無情大火燒死何的父親及大伯，阿公雖經女看護救出，但二子慘遭燒死，何姓老翁受有身體10%體表面積度燒傷，住院期間因燒傷併發舊疾，於同年月29日，因肝硬化合併肺炎及器官衰竭死亡。

一審、二審、更一審審酌，李昆霖與3名死者並無糾葛，仍蓄意放火，殃及無辜，死者死亡前面對大火、濃煙與高溫企圖逃生之驚懼、痛楚，難以言喻，甚至已成焦屍，縱火行為惡性重大至極，對社會安全潛在及實質危害性極為重大，分別判處死刑。

李昆霖不服被判處死刑，上訴三審。最高法院認為更一審調查未詳盡，量刑理由也欠完備，發回台中高分院更審。

更二審合議庭審酌，李昆霖明知何姓老闆的父親、伯父、祖父等人住在油漆公司內，兩側鄰皆同為有人居住透天住宅，1樓及騎樓堆放甲苯、松香水、油漆等易燃液體，竟刻意潑灑易燃性液體後，給予火源而引發火災，恣意剝奪3人的生命。

合議庭認為李昆霖蓄意放火，所犯刑法殺人罪，雖是出於殺人之不確定故意，但他縱火手段激烈，所造成危險、損害甚大，致死者面臨死亡前極度驚恐、痛苦，更何況與被害人並無重大仇隙，卻執意放火，導致3人死亡結果，行為殃及無辜，造成被害人慘死，惡性重大。