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黑金組三檢座升主任 認真辦案踏實獲肯定

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

全國一審檢察官升任主任名單日前出爐，23名新科的主任檢察官中，新北地檢署升任主任檢察官的分別是45期的賴建如、46期的劉文瀚、洪松標。這三名檢察官皆為黑金組，專辦貪瀆、金融等重大案件，三人辦案認真踏實，同事們對他們的工作態度都給予高度評價。人事異動將於八月底分派。

46期的劉文瀚曾獲107年忠義類青年獎章、108年度法務部模範公務人員。他擔任金融、黑金組檢察官多年，曾辦過及人中學董事侵占校產案、花蓮縣及新竹縣議員集體收賄案，還有連勝文槍擊案及職棒球星陳致遠打假球案的公訴蒞庭檢察官。劉文瀚外型斯文，態度溫和，辦案腳踏實地，曾被同事稱為「新北地檢哈利波特」。

45期的賴建如是政大法律系畢業，又取得中正大學會計碩班學位，因此辦理許多金融案件。平常辦案很努力，由於辦理許多困難案件，被同事稱為「新北阿信」。曾獲109年度法務部模範公務人員，偵辦過揚華等10家上市櫃公司財報不實案、上櫃公司欣厚-KY炒股案、湛積公司涉侵害GOGORO公司營業秘密案，及男子林舜銘、林宇光兄弟殺人分屍白骨案。

46期的洪松標身材精壯，特別的是，他曾就讀空軍機械學院，擔任士官期間，在空軍修繕飛機，後來才就讀東吳大學法律系。他興趣廣泛，精通多種運動，還會教同事游泳。偵辦過新北市議員王淑慧涉詐補助款案、中資涉化身台灣公司挖角台灣IC研發人才案、破獲盜賣漁船用油集團及走私販毒集團。

新北地檢署推薦升主任的入圍名單有五人，除了獲選為主任的三人外，還有劉恆嘉（４８期）、魏子凱（４８期），分別偵辦過林蔚山證交案、李慶華貪污案，還有江雲卿連續強盜殺人案、劉邦誠槍擊案等重大案件。

扣除新北地檢署人選，其餘升任一審主任者是姜智仁（４３期）、黃淑妤（４３期）、蔡明達（４４期）、黃筵銘（44期）、葉益發（４５期）、謝志遠（４５期）、張志杰（４６期）、陳淑蓉（４７期）、洪國朝（４７期）、朱啟仁（４７期）、陳筱茜（４７期）、蕭擁溱（４７期）、范孟珊（47期）、張靜薰（48期）、李秀玲（４８期）、黃偉（49期）、林俊廷（49期）、陳貞卉（４９期）、黃振倫（５０期）、李仲仁（５０期）。整體期別自43期到50期。

全國一審檢察官升任主任名單日前出爐，三名獲選為主任的新北地檢署檢察官皆為黑金組，辦案認真踏實，獲同事高度肯定。圖／聯合報系資料照
全國一審檢察官升任主任名單日前出爐，三名獲選為主任的新北地檢署檢察官皆為黑金組，辦案認真踏實，獲同事高度肯定。圖／聯合報系資料照

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