網傳奈米貼紙可治冠狀病毒病症 社團負責人送辦

調查局今天表示，臉書謠傳奈米貼紙可治療COVID-19病症等不實訊息，經查為某社團蔣姓負責人散布，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送地檢署偵辦。

法務部調查局新聞稿指出，臉書（Facebook）謠傳「台灣疫情可能要靠奈米貼紙的超前部署…愛心貼紙左右開弓貼法，不需辯證是新冠還是變種，病情越嚴重效果越明顯，貼完後的反應可以決定症狀與體質的屬性，貼法再做調整，達到最佳效果…」等不實訊息。

調查局指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診與否應由合格醫療院所檢驗，且預防感染應以疫苗施打為主，此不實訊息指稱奈米貼紙具有療效並無根據。

台南市調查處溯源確認是從臉書某黨的社團散布，經約談相關人等到案，查出散布源頭指向該黨蔣姓負責人，但市調處二度約談，蔣男均拒絕到案，本案仍依法移送高雄地檢署偵辦。

此外，LINE謠傳「淡江大學35個確診」、「之前就淡江大學一對情侶，還有一個老師確診」的不實訊息，案由調查局資安工作站及新北市調查處共同偵辦，經資安工作站向中央流行疫情指揮中心查證，淡江大學確診數並非如訊息所述達35人之多，此訊息引發學生及民眾恐慌，經溯源確認為羅姓女子所散布，日前約談羅女到案，訊後移送新北地檢署偵辦。

另外，LINE謠傳「剛剛夢到，明天台南會有5個確診，在國安街」的不實訊息，因中央流行疫情指揮中心及地方政府等相關單位均未公布相關確診訊息，經台南市調查處溯源為鄭姓男子散布，鄭男坦承訊息是道聽塗說，訊後移送台南地檢署偵辦。

調查局表示，疫情的不實訊息仍在網路流竄，提醒民眾嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條已規範散播不實疫情訊息將負刑事責任，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息、預先查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。