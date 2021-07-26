土盟控烏日警栽贓明提告 台中市警局：尊重訴訟權
台中市地政局在今年4月14日於烏日社區活動中心，召開變更烏日都市計畫公開展覽前座談會，當時反對烏日前竹區段徵收自救會長張金城等20人前往抗議，過程中與警方肢體衝突，其中林金連等3人遭妨害公務、傷害等罪，經警方請示檢察官後，依法送辦，不過台灣土地正義行動聯盟，指警方違法栽贓，明將前往台中地檢署，控告烏日警分局長及保防組長傷害、妨害自由、誣告等罪。台中市警局表示，尊重民眾訴訟權。
台灣土地正義行動聯盟理事李蔚慈說，烏日警分局是在該座談會「結束」後，土盟成員根本不可能妨害公務之時，警方還未依集遊法舉牌，栽贓土盟成員涉嫌傷害警員，過程中妨害土盟成員的人身自由，她的手肘也在過程中被警員弄傷，另外被警方法辦的周鈴燁、林金連等人，都有程度不等的傷勢。明天上午10時，將前往台中地檢署，按鈴控告烏日警分局長楊川、保防組長鄭凱豪涉傷害、誣告、妨害自由。
台中市警局表示，全案經烏日警分局調查，張金城等20人先在4月14日由台中市地政局舉辦的座談會場外集結，並使用廣播器發表相關反對及抗議言論，抗議成員林金連、李蔚慈、周鈴燁等人，在會議開始後，開始叫囂、鼓譟欲衝進會場，擾亂合法會議進行，經警方柔性勸導不聽，與現場值勤警員發生肢體衝突，並有多名警員因此受傷。
台中市警局表示，其中受傷的值勤同仁，也包括烏日警分局保防組長鄭凱豪，案經請示地檢署值日檢察官後，將周鈴燁依妨害公務、傷害罪，移送台中地檢署偵辦，而林金連、李蔚慈則是依妨害公務函送，全案目前已進入司法程序，由檢察官調查，尊重民眾訴訟權。
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