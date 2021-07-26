疫情警戒降2級 執行署全國聯合拍賣8月恢復舉行

國內疫情警戒27日起降為2級，行政執行署今天表示，8月恢復舉行123全國聯合拍賣，各執行分署確實遵守防疫措施；義務人如因疫情經濟困難無法繳清，將採寬緩執行、關懷轉介。

中央日前宣布全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒7月27日到8月9日從3級降為2級；行政執行署今天發布新聞稿，即日起行政執行作為恢復正常運作，優先強力執行防疫裁罰案件外，聯合拍賣於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行（即123全國聯合拍賣）自8月起恢復，各執行分署應確實遵守疫情警戒的防疫措施。

執行署發言人陳盈錦告訴中央社記者，防疫裁罰案件各縣巿衛生局開罰很多，但因衛生局人員前陣子忙於3級警戒疫調等工作，尚未將（義務人逾期未繳納）案件移送執行署。

陳盈錦說，義務人趴趴走違反居家檢疫等案件，從去年3月至今年7月23日中午為止，執行署收案可執行為646件，其中433件繳清款項為新台幣3600萬多元；未佩戴口罩遭罰鍰案件於3級警戒期間較多，執行署收案可執行為53件，其中8件繳清款項為2萬多元。

新聞稿指出，各執行分署仍將積極針對防疫裁罰案件依法迅速強力執行，尤其是3級警戒期間不少民眾無視防疫規定，未佩戴口罩或群聚而遭裁罰案件等，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時依法祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收，以伸張公權力，全面落實政府的防疫政策。

新聞稿提及，在疫情期間，義務人如有經濟困難，則可以電話與執行分署承辦人聯繫，執行分署將視個案具體情況採取寬緩執行措施或提供關懷轉介服務，以協助義務人度過難關。