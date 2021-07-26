臉書留言「確診那個死亡了！」 她發不實訊息吃上官司

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臉書留言「確診那個死亡了！」 她發不實訊息吃上官司
「我家隔壁說確診的那個剛剛死亡了！」高雄一名39歲李姓女子，月前在臉書社群發布不實防疫訊息，由警方網路巡查發現，遭移送偵辦；事後李女不僅刪除留言，犯後坦承犯行，且深表悔悟，橋頭地檢署予以緩起訴處分。
調查指出，李女今年 5 月 25 日下午1時許，在位於高雄市大社的住處，用手機登入社群網站，並在「大社人」臉書社群留言，「我家隔壁說確診的那個剛剛死亡了」、「○○路確診那個」等不實訊息。
由於李女的留言，足以損害衛福部傳染病防疫工作、疫情控制及不特定多數民眾接受傳染病流行疫情訊息的正確性。於是高雄市刑事警察大隊、法務部調查局高雄巿調查處展開調查。
檢方指出，李女觸犯，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 14 條之散播有關新冠肺炎流行疫情之不實訊息罪，最輕本刑3年以上有期徒刑。
檢方審酌，李女並無前科，素行尚稱良好，因一時失慮，誤蹈法網，且犯後坦承犯行，深表悔悟歷此司法偵查程序應有所警惕，事後她也刪除該留言，予以1年緩起訴，且緩起訴確定後半年月內，需參加1場法治教育課程。
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