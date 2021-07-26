快訊

東奧游泳／「台灣蝶王」王冠閎泳破全國紀錄 預賽名列第二進準決賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書留言「確診那個死亡了！」 她發不實訊息吃上官司

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

「我家隔壁說確診的那個剛剛死亡了！」高雄一名39歲李姓女子，月前在臉書社群發布不實防疫訊息，由警方網路巡查發現，遭移送偵辦；事後李女不僅刪除留言，犯後坦承犯行，且深表悔悟，橋頭地檢署予以緩起訴處分。

調查指出，李女今年 5 月 25 日下午1時許，在位於高雄市大社的住處，用手機登入社群網站，並在「大社人」臉書社群留言，「我家隔壁說確診的那個剛剛死亡了」、「○○路確診那個」等不實訊息。

由於李女的留言，足以損害衛福部傳染病防疫工作、疫情控制及不特定多數民眾接受傳染病流行疫情訊息的正確性。於是高雄市刑事警察大隊、法務部調查局高雄巿調查處展開調查。

檢方指出，李女觸犯，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 14 條之散播有關新冠肺炎流行疫情之不實訊息罪，最輕本刑3年以上有期徒刑。

檢方審酌，李女並無前科，素行尚稱良好，因一時失慮，誤蹈法網，且犯後坦承犯行，深表悔悟歷此司法偵查程序應有所警惕，事後她也刪除該留言，予以1年緩起訴，且緩起訴確定後半年月內，需參加1場法治教育課程。

高雄一名39歲李姓女子在臉書社群發布不實防疫訊息，由警方網路巡查發現，遭移送偵辦。記者陳弘逸／攝影
高雄一名39歲李姓女子在臉書社群發布不實防疫訊息，由警方網路巡查發現，遭移送偵辦。記者陳弘逸／攝影

疫情 新冠肺炎 傳染病

延伸閱讀

混打AZ及輝瑞疫苗 韓國研究：抗體增逾6倍

混打上路時程 陳時中：須先確保疫苗到貨量更穩定

企業傳染病衛教訓練不足 專家：職安人員缺乏公衛專長

店長沒醫師牌替顧客進行雷射除毛手術 繳3萬元獲緩起訴

相關新聞

臉書留言「確診那個死亡了！」 她發不實訊息吃上官司

「我家隔壁說確診的那個剛剛死亡了！」高雄一名39歲李姓女子，月前在臉書社群發布不實防疫訊息，由警方網路巡查發現，遭移送偵...

女房仲周旋3男間 同事替她殺追求者18刀辯「未遂」

房仲于維智不滿林姓男子糾纏他的江姓女同事，去年持藍波刀刺殺林，林3個月後死亡。一審依殺人未遂罪判于9年8月徒刑，江女協助...

40多歲的結婚詐欺師編各種謊言 還詐死騙得789萬

40多歲趙姓男子涉嫌多次戀愛詐騙遭起訴，其中趙男用交友軟體詐騙陳姓女子，一人分飾多角行騙，最後甚至誆稱自己死亡，詐取過戶...

桃園女嬰頭部3度遭撞擊 粗心夫妻被依過失傷害起訴

桃園市一對夫妻疑因疏於照顧，不知要保護嬰兒頭頸部，數度導致未滿1歲的女兒頭部撞擊，直到女兒吐奶送醫時被診斷出腦、眼出血等...

國民黨屏東議員涉賄遭押59天 闖四關均無罪獲賠23.6萬

國民黨屏東縣議員林采穎被控選舉期間以1000元向選民買票，屏東地院判決無罪，檢方不服上訴二審，高等法院高雄分院認定罪證不...

軍校網路「活春宮」事件 散布畫面者先遭法辦

針對國防大學政戰學院日前爆發遠距課程學生疑「活春宮」事件，國防大學今天表示，涉及側錄、傳散影片人員，已由國防部專案小組完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。