女房仲周旋3男間 同事替她殺追求者18刀辯「未遂」

房仲于維智不滿林姓男子糾纏他的江姓女同事，去年持藍波刀刺殺林，林3個月後死亡。一審依殺人未遂罪判于9年8月徒刑，江女協助于在林的車上安裝GPS衛星追定位蹤器，被依妨害秘密罪判刑8月。台灣高等法院今開庭，于否認殺人「既遂」，而江女則說懊悔、痛苦，但林父就坐在旁聽席，她道歉時連正眼都未看被害家屬一眼。

這起案件的當事人都已婚。于維智（59歲）2012年在不動產公司上班時，結識江女（44歲），雖愛慕她，但因知道都各有婚姻，因此以「兄妹」相稱。江女有兩個小孩，而于的孩子都已成年，兩人的LINE通訊訊息中，于以「美妹」喚她，江女則回「我怕你的付出得不到我的感情，所以我寧可你都不要做，因為怕傷害你，你的任何條件覺得都比他好你放心的」。

2020年初，于得知江女和曾在公司任職的林姓男子交往，且林常在上班時間約江女外出，他認為這樣會影響江女業績，是「恐怖情人」。去年4月11日，于罩上輕便雨衣、騎腳踏車到台北市萬華區莒光路林的住處附近等候，見林現身，以左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺18刀，凶刀刀刃「卡」在林的左手掌，于隨後被捕。

警方偵辦一度以為于維智隨機殺人，但查扣于的手機後，發現于的殺人動機與情殺有關聯。檢警調查，于在江女收到林姓死者的威脅簡訊時，安慰江女「他真的找死」、「就這個月，忍耐點」、「我在做計畫，需要一些參考」、「計畫案叫除髒狼」，檢方認為于是在替江女出氣。

林姓被害人短暫擔任過房仲，和江女有婚外情，離職後以開計程車為業，仍持續和江女保持聯繫。林被砍後，因本身有糖尿病和高血壓，13日併發急性心肌梗塞，事後又被醫院檢查出有肺動脈血栓，轉送台大醫院後於5月12日昏迷，7月6日家屬決定拔管。

檢察官認為一審以「殺人未遂」論處不當，且只判江女8月徒刑過輕，提上訴；江女認為「判太重」也上訴。高院今開庭時，于維智表示自己的確有殺人，但否認「既遂」，並表示母親高齡八旬，弟弟是植物人，希望能讓他交保，與家人度過新冠肺炎「世紀危機」，以免他們搶不到物資。

江女則表示願意賠償被害人23萬5千元，並在法庭上表示「非常懊悔、痛苦，承認做錯事，對不起」，但致歉時卻沒轉向被害人。