議員爆外籍賣淫集團湧入 削價人與人連結 警：絕無包庇

台北市議員徐立信今天指控，無牌賣淫集團大舉進入北市中山區，一樓一鳳只要打電話就能掛號消費，兩派集團甚至削價競爭「做人與人的連結」警方完全不管根本是防疫破口。警方稍早對此說明，今年迄今已查獲色情案件29件92人，移送台北地檢署偵辦，絕無不查獲包庇情事。

徐立信指出，無牌外籍賣淫集團氾濫，大量湧入北市中山區，警方完全不管，無視他們的存在成為防疫破口，過去要查身分證還採會員制，如今只要在網路論壇搜尋電話，就可以打電話掛號消費。

議員在記者會上稱，賣淫集團兩派人馬囂張到「網內互打」削價競爭「做人與人的連結」，正常消費行情3千至4千元，另一派削價競爭1千7百到2千元，就能人與人的連結，兩派甚至互相檢舉搶奪市場大餅，挑戰警方底線，相關單位是否需要好好管管這種亂象。

中山警分局對此回應，從今年1月迄今已查獲色情業者29件92人，移送台北地檢署偵辦，同時提報「正俗專案」列管查察，其中在全國三級警戒期間的5、6、7月，共計查獲轄區一龍一鳳15件18人。