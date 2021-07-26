快訊

北市44.7％確診者沒症狀 柯文哲曝疫情趨勢：長者快打疫苗

評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

議員爆外籍賣淫集團湧入 削價人與人連結 警：絕無包庇

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市議員徐立信今天指控，無牌賣淫集團大舉進入北市中山區，一樓一鳳只要打電話就能掛號消費，兩派集團甚至削價競爭「做人與人的連結」警方完全不管根本是防疫破口。警方稍早對此說明，今年迄今已查獲色情案件29件92人，移送台北地檢署偵辦，絕無不查獲包庇情事。

徐立信指出，無牌外籍賣淫集團氾濫，大量湧入北市中山區，警方完全不管，無視他們的存在成為防疫破口，過去要查身分證還採會員制，如今只要在網路論壇搜尋電話，就可以打電話掛號消費。

議員在記者會上稱，賣淫集團兩派人馬囂張到「網內互打」削價競爭「做人與人的連結」，正常消費行情3千至4千元，另一派削價競爭1千7百到2千元，就能人與人的連結，兩派甚至互相檢舉搶奪市場大餅，挑戰警方底線，相關單位是否需要好好管管這種亂象。

中山警分局對此回應，從今年1月迄今已查獲色情業者29件92人，移送台北地檢署偵辦，同時提報「正俗專案」列管查察，其中在全國三級警戒期間的5、6、7月，共計查獲轄區一龍一鳳15件18人。

警方指出，對於議員提供有關一樓一鳳的影像資料，專案小組積極針對各項色情業者情資偵辦中，並由網路巡邏小組，加強查察色情業者駐足點，如有發現從事妨害風化之具體違法事證，必定依法究辦；遭列管的業者經複查，若不遵守命令仍繼續營業，將強制斷水斷電，絕無不查或包庇情事。

警方7月6日破獲位在林森北路的應召站，韋姓越南籍女子非法入境，跟翟姓男友從事色情應召站，另5名越南籍按摩妹自願幫二人下海賺錢。記者蕭雅娟／翻攝
警方7月6日破獲位在林森北路的應召站，韋姓越南籍女子非法入境，跟翟姓男友從事色情應召站，另5名越南籍按摩妹自願幫二人下海賺錢。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲應應召站，查扣相關證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲應應召站，查扣相關證物。記者蕭雅娟／翻攝

賣淫 北市 情資

延伸閱讀

北市中山區烘焙店員染疫 連3天上班接觸客人

赴北院開庭被通知與確診者足跡重疊 女律師氣炸

中山區5按摩妹不怕疫情「照做」警全逮捕與2主嫌送辦

北市今新增9例確診 中山區3例最多、萬華信義各2例

相關新聞

女房仲周旋3男間 同事替美妹殺追求者18刀辯「未遂」

房仲于維智不滿林姓男子糾纏他的江姓女同事，去年持藍波刀刺殺林，林3個月後死亡。一審依殺人未遂罪判于9年8月徒刑，江女協助...

議員爆外籍賣淫集團湧入 削價人與人連結 警：絕無包庇

台北市議員徐立信今天指控，無牌賣淫集團大舉進入北市中山區，一樓一鳳只要打電話就能掛號消費，兩派集團甚至削價競爭「做人與人...

40多歲的結婚詐欺師編各種謊言 還詐死騙得789萬

40多歲趙姓男子涉嫌多次戀愛詐騙遭起訴，其中趙男用交友軟體詐騙陳姓女子，一人分飾多角行騙，最後甚至誆稱自己死亡，詐取過戶...

桃園女嬰頭部3度遭撞擊 粗心夫妻被依過失傷害起訴

桃園市一對夫妻疑因疏於照顧，不知要保護嬰兒頭頸部，數度導致未滿1歲的女兒頭部撞擊，直到女兒吐奶送醫時被診斷出腦、眼出血等...

國民黨屏東議員涉賄遭押59天 闖四關均無罪獲賠23.6萬

國民黨屏東縣議員林采穎被控選舉期間以1000元向選民買票，屏東地院判決無罪，檢方不服上訴二審，高等法院高雄分院認定罪證不...

軍校網路「活春宮」事件 散布畫面者先遭法辦

針對國防大學政戰學院日前爆發遠距課程學生疑「活春宮」事件，國防大學今天表示，涉及側錄、傳散影片人員，已由國防部專案小組完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。