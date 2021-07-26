聽新聞
test
0:00 / 0:00
40多歲的結婚詐欺師編各種謊言 還詐死騙得789萬
40多歲趙姓男子涉嫌多次戀愛詐騙遭起訴，其中趙男用交友軟體詐騙陳姓女子，一人分飾多角行騙，最後甚至誆稱自己死亡，詐取過戶稅和稅捐，檢方痛批他是「結婚詐欺師」。士林地方法院審結，依照詐欺財罪，累犯，處有期徒刑1年6月，詐取的789萬餘元沒收或追徵其價額。
趙男遭指控2015年起2年半時間，假扮電信公司的行銷副總，詐騙張姓女子和張女父親多達47次，得手2212萬餘元遭起訴。趙男又遭陳女控訴，用結婚為前提交往，從2017年3月至10月間，陸續用父母出國、阿嬤往生辦後事、母親住加護病房開刀、父親出車禍急需資金等不理由詐騙。
2018年間，趙男裝病需要醫藥費，詐騙陳女，甚至一人分飾多角，假冒姊夫、律師等人，誆騙自己已經死亡，需匯款支付過戶財產、稅捐。不到2年時間，共計詐騙陳女匯款105次，得手785萬2735元。
法官審酌，趙男不思以正途獲取財物，竟詐欺騙取他人財物，侵害他人財產法益，並破壞社會交易安全，應予非難，惟念犯後坦承犯行，考量犯罪情節目的手段等，目前從事廚房助理，還要養2名子女，判處有期徒刑1年6月，未扣案犯罪所得789萬2735元沒收或追徵其價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言