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40多歲的結婚詐欺師編各種謊言 還詐死騙得789萬

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

40多歲趙姓男子涉嫌多次戀愛詐騙遭起訴，其中趙男用交友軟體詐騙陳姓女子，一人分飾多角行騙，最後甚至誆稱自己死亡，詐取過戶稅和稅捐，檢方痛批他是「結婚詐欺師」。士林地方法院審結，依照詐欺財罪，累犯，處有期徒刑1年6月，詐取的789萬餘元沒收或追徵其價額。

趙男遭指控2015年起2年半時間，假扮電信公司的行銷副總，詐騙張姓女子和張女父親多達47次，得手2212萬餘元遭起訴。趙男又遭陳女控訴，用結婚為前提交往，從2017年3月至10月間，陸續用父母出國、阿嬤往生辦後事、母親住加護病房開刀、父親出車禍急需資金等不理由詐騙。

2018年間，趙男裝病需要醫藥費，詐騙陳女，甚至一人分飾多角，假冒姊夫、律師等人，誆騙自己已經死亡，需匯款支付過戶財產、稅捐。不到2年時間，共計詐騙陳女匯款105次，得手785萬2735元。

法官審酌，趙男不思以正途獲取財物，竟詐欺騙取他人財物，侵害他人財產法益，並破壞社會交易安全，應予非難，惟念犯後坦承犯行，考量犯罪情節目的手段等，目前從事廚房助理，還要養2名子女，判處有期徒刑1年6月，未扣案犯罪所得789萬2735元沒收或追徵其價。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

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