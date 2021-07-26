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國民黨屏東議員涉賄遭押59天 闖四關均無罪獲賠23.6萬

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨屏東縣議員林采穎被控選舉期間以1000元向選民買票，屏東地院判決無罪，檢方不服上訴二審，高等法院高雄分院認定罪證不足，維持無罪判決；林涉賄遭羈押59天，獲釋後順利宣示就職，還一度淚灑議場，她無罪確定後聲請刑事補償，高雄高分院審理後判決國家須以每日4000元、共23萬6000元補償林采穎。

林采穎為屏東縣第15選區，為已故牡丹鄉籍縣議員許天賜遺孀，2018年投票前夕，林采穎被檢方查出她涉嫌以1000元價碼買票，被裁定羈押禁見，但收押期間她仍順利當選，後來被檢方依違反選罷法起訴，並提起當選無效之訴。

2019年1月18日林采穎獲釋交保30萬元，同月21日她趕赴議會補宣誓就職，不過林采穎民事部分後來當選無效一、二審都無罪；刑事部分，一、二審法院認為林采穎支付的是競選團隊的「工作費」，另原住民探病都有包紅包慰問傳統，因此無法依此認定賄選，全案罪證不足，判決無罪確定。

林采穎從檢方調查到前年一月獲釋，共被羈押59天，她主張羈押期間家庭經濟陷入困頓，聲請每日5000元刑事補償，高雄高分院考量她名譽減損、競選活動造成影響等，最後裁定每日補償4000元，總金額為23萬6000元。

國民黨屏東縣議員林采穎。圖／本報資料照
國民黨屏東縣議員林采穎。圖／本報資料照

屏東縣 當選無效

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