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軍校網路「活春宮」事件 散布畫面者先遭法辦

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導

針對國防大學政戰學院日前爆發遠距課程學生疑「活春宮」事件，國防大學今天表示，涉及側錄、傳散影片人員，已由國防部專案小組完成法紀調查，正依涉嫌觸犯刑法「妨害秘密」及「散布猥褻影像」等罪，移送相關司法機關偵辦。

遭移送法辦者，為當日遠距上課「同框」的卅餘名軍校生中的數人，其中有政戰學院也有國防管理學院學生，確實的身份校方不透露；至於「當事」男女軍校生，已由政戰學院作成懲處建議，正呈國防大學核定中，能否繼續留校？知情官員稱：「看他們自己」。對政院傳此案有多名幹部反應恐遭連坐重懲，國防大學否認。

而外傳政戰學院不當視訊畫面，學長姊傳遭連坐體罰」等情，國防大學今(26)日澄清，有關「刻意重懲」、「動用私刑」及「報復行為」等爆料內容，均屬子虛烏有，與事實不符，籲請各界勿過度揣測，停止不實爆料及惡意中傷。

國防大學表示，違反上課紀律學生，業秉持公平公正原則，依據「國防大學學生研究生學則」召開懲評會，予以適當處分，將持續掌握渠等心緒，加強諮商輔導作為；另涉及側錄、傳散影片人員，已由國防部專案小組完成法紀調查，刻依涉嫌觸犯刑法「妨害秘密」及「散布猥褻影像」等罪，移送相關司法機關偵辦。

國防大學表示，將援引案例加強宣導通資安全規範及軍紀營規要求，以提升學生守法守紀觀念，避免類案再生。

北投復興崗政戰學院大門外觀。圖／本報資料照
北投復興崗政戰學院大門外觀。圖／本報資料照

國防大學 猥褻 司法

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