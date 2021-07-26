聽新聞
test
0:00 / 0:00
軍校網路「活春宮」事件 散布畫面者先遭法辦
針對國防大學政戰學院日前爆發遠距課程學生疑「活春宮」事件，國防大學今天表示，涉及側錄、傳散影片人員，已由國防部專案小組完成法紀調查，正依涉嫌觸犯刑法「妨害秘密」及「散布猥褻影像」等罪，移送相關司法機關偵辦。
遭移送法辦者，為當日遠距上課「同框」的卅餘名軍校生中的數人，其中有政戰學院也有國防管理學院學生，確實的身份校方不透露；至於「當事」男女軍校生，已由政戰學院作成懲處建議，正呈國防大學核定中，能否繼續留校？知情官員稱：「看他們自己」。對政院傳此案有多名幹部反應恐遭連坐重懲，國防大學否認。
而外傳政戰學院不當視訊畫面，學長姊傳遭連坐體罰」等情，國防大學今(26)日澄清，有關「刻意重懲」、「動用私刑」及「報復行為」等爆料內容，均屬子虛烏有，與事實不符，籲請各界勿過度揣測，停止不實爆料及惡意中傷。
國防大學表示，違反上課紀律學生，業秉持公平公正原則，依據「國防大學學生研究生學則」召開懲評會，予以適當處分，將持續掌握渠等心緒，加強諮商輔導作為；另涉及側錄、傳散影片人員，已由國防部專案小組完成法紀調查，刻依涉嫌觸犯刑法「妨害秘密」及「散布猥褻影像」等罪，移送相關司法機關偵辦。
國防大學表示，將援引案例加強宣導通資安全規範及軍紀營規要求，以提升學生守法守紀觀念，避免類案再生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言