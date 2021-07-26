桃園民宅5人聚賭 出千引爭端全被逮

全國明天降二級，桃園市今天午夜卻有民宅傳出聚賭喧鬧聲，黃姓女子邀人至租屋處打麻將並抽頭金，疑似因有人出老千，便叫來友人逼迫當事人簽本票還錢，不然就不放人，叫罵聲被附近住戶聽到並報警，被依賭博、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦。

桃園警分局景福派出所今0時35分許接獲報案，稱博愛路某民宅疑似多人群聚打麻將，又傳出爭吵聲，嚴重妨礙安寧。

員警上門查察，見現場共有2男3女，其中1男1女（64歲、62歲）突出聲指控屋主黃姓女子（56歲）及其友人張姓男子（56歲）控制行動；黃女及張男反控2人出老千，在牌桌底下偷換牌。雙方吵成一團。

警方分頭詢問得知，黃女邀集3人打麻將，自己也上桌，並從中抽取頭金，卻在打牌時發現2人疑似出千，便找來張姓男子幫忙處理，要求交出打牌贏得的4萬元，先要求繳出身上所持現金，再逼迫簽下本票，不然不准2人離開。警方依賭博、恐嚇及妨害自由等罪嫌將黃、張2人移送地檢署偵辦，被控出千的2名賭客則依社維法送辦。