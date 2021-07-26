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婦聯會附隨組織案 北高行按部就班照樣開庭
婦聯會遭黨產會認定是國民黨附隨組織、實質凍結其名下資產388億元，因而不服提告。經合議庭聲請釋憲後，大法官作出釋字793號解釋認定黨產條例部分條文合憲。台北高等行政法院今上午開庭，受命法官仔細詢問卷證資料，改訂9月13日續行審理。
黨產會2018年2月1日以婦聯會曾受國民黨實質掌控為理由，認定其為國民黨附隨組織，並實質凍結婦聯會名下資產。婦聯會不服，提告欲撤銷行政處分。此外，黨產會命婦聯會移轉國有，婦聯會也另提告爭訟。移轉國有案目前暫停審理。
黨產條例第4條第2款規定，附隨組織指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。
今年3月29日，附隨組織案的受命法官陳心弘認為「人事」、「業務」、「財務」之中，「財務」最重要，有「財務」才會有「人事」介入，才會有進項業務。因此，先著手於「財務」進行，仔細詢問、比對婦聯會各項目支出細節。
今上午開庭，由於考量疫情迄今仍然為三級警戒，因此採用遠距方式開庭。法官與書記官等司法人員在原本的第五法庭，原告婦聯會訴訟代理人在第十三法庭，至於被告機關黨產會訴訟代理人則在第八法庭。法官今就「財務」方面提示證據請雙方陳述意見。
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